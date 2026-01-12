FREEMAIL
U RADNOM POSJETU /

Plenković u vojarni na Plesu dočekao glavnog tajnika NATO-a: Pogledajte samo ovaj zagrljaj

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte stigao je u Hrvatsku. Srdačno ga je dočekao premijer Andrej Plenković sa suradnicima. Posjet je započeo u Vojarni 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu.

Nakon toga, Plenković i Rutte nastavit će razgovore u Banskim dvorima, a zatim će dati zajedničke izjave za medije predviđene oko 13.30 sati.

U popodnevnim satima (15.25 sati) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održat će se sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima.

Također, u 16.30 sati, predsjednik Republike Zoran Milanović sastat će se s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku. 

Kasnije, u 17.15 sati, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković imat će razgovor s Rutteom u dvorani 'Ante Starčević.

 

12.1.2026.
12:11
danas.hr
