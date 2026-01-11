Majka im skače u bazen, oni se valjaju u snijegu... I baš ih briga što minusi 'grizu' ljude

DA SE RASTOPIŠ /

Ne uživaju na snijegu samo ljudi. Svom prvom snijegu u životu veselili su se mladi polarni medvjedi u zoološkom vrtu u Mađarskoj. Oduševljeno su se valjali po bijelom pokrivaču, a njihova majka im se pridružila skokom u ledeni bazen. Hladnoća im nije smetala, dapače.

Snijeg je prirodno okruženje polarnih medvjeda koji imaju gustu dlaku i prirodnu zaštitu koja ih čini otpornima na hladnoću. Zimi su se prilagodile i druge životinje, dok one iz toplijih krajeva trebaju posebnu brigu timaritelja.

"Primjerice, kopitari dobivaju povećanu količinu hrane bogate vlaknima, ptice jedu više masnih sjemenki, dok tuljani jedu ribu bogatu mastima", kazala je glasnogovornica zoološkog vrta, Zsuzsa Petró Révészné. Više doznajte u prilogu.