Slike užasa obilaze svijet: Stotine mrtvačkih vreća, Iran potonuo u totalni kaos

Okršaji prosvjednika i policijskih snaga diljem Irana. Broj poginulih ubrzano raste. Organizacije za ljudska prava navode najmanje 538 ubijenih, 10 tisuća uhićenih, a prema iranskoj agenciji Tasnim najmanje je 109 ubijenih policajaca.

Ravnatelj iranske policije Ahmad-Reza Radan izjavio je: "Neprijatelj je pretvorio našu djecu i mlade u žrtve vlastite propasti. Što se tiče policije, budući da ovu razinu smatramo razinom nereda, prema izgrednicima ćemo reagirati odlučno, brzo i oštro."

Dok američki predsjednik Donald Trump ponovno pozdravlja prosvjede, neslužbeno se saznaje da Izrael i SAD razmatraju moguću američku intervenciju. Izrael je već u punoj pripravnosti. Benjamin Netanjahu rekao je: "Svi se nadamo da će perzijski narod uskoro biti oslobođen jarma tiranije. A kada taj dan dođe, Izrael i Iran ponovno će biti lojalni partneri u izgradnji budućnosti prosperiteta i mira za oba naroda."

Prijetnja osvetom

U Teheranu prijete osvetom. Na ulicama se čuju uzvici: "Bog je velik! Smrt Americi!". Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf poslao je poruku: "Imam i savjet za zabludjelog predsjednika SAD-a. Kako ne biste pogrešno procijenili situaciju, znajte da će u slučaju napada na Iran naše legitimne mete biti Izrael, kao i američke vojne baze u regiji."

Iranski predsjednik za prosvjede krivi strane sile, ali i pomirljivo obećava da je vlast spremna slušati narod. Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je: "Sjedinjene Države i Izrael sa strane daju upute tim ljudima, govoreći im: samo naprijed, mi vas podupiremo. Obučili su skupinu ljudi unutar zemlje i u inozemstvu te su izvana doveli teroriste koji pale džamije.“

Iranski šah: 'Moje srce je s vama'

Šezdesetpetogodišnji iranski šah Reza Pahlavi, koji je gotovo cijeli život proveo u SAD-u, sin svrgnutog perzijskog kralja, uvjeren je u američku pomoć. Navodi: "Ne napuštajte ulice. Moje srce je s vama. Znam da ću uskoro biti uz vas."

Iranci su i diljem Europe i svijeta izišli na ulice u znak solidarnosti s prosvjednicima, među njima je i Amerian u Parizu koji kaže: "Suočeni smo s barbarskim i divljim režimom koji želi masakrirati svoje stanovništvo iza zatvorenih vrata."

Azaeh iz Londona navodi: "Zapadne vlade moraju izraziti svoju podršku iranskom narodu i prosvjedima koje provode diljem zemlje."

Prosvjednik u Londonu popeo se na balkon iranskog veleposlanstva i službenu iransku zastavu s grbom, stiliziranim oblikom riječi Allah, zamijenio onom s lavom i suncem iz doba prije Islamske revolucije.