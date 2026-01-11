Dječak koji je odrastao u ratu i velika priča o malom otoku: 'Na večeru bih pozvao Aristotela ili Platona'

Mali otok, velika povijest. Cipar je zemlja s više od 300 sunčanih dana u godini, mjesto gdje se povijest ne broji desetljećima, nego tisućljećima. I dok ga većina doživljava kao mediteransku razglednicu, u rubrici Bez protokola otkrivamo ga iz drukčijeg kuta, kroz život čovjeka koji ga danas predstavlja u svijetu.

Daleko od Sredozemlja, Cipar ima jednu sasvim posebnu adresu u Beču. Upravo odande veleposlanik Andreas Ignatiou pokriva i Hrvatsku. Već pri prvom obilasku rezidencije postaje jasno da ovo nije samo kuća, nego komadić Cipra preseljen u Beč. Na zidovima su djela ciparskih slikara, posuđena iz nacionalne galerije, a iza nekih se krije i filmska priča.

"Iza toga stoji jedna vrlo zanimljiva priča. Naime, jedan Austrijanac kupio je kuću na Cipru, a nakon 1974. godine, na tada okupiranim područjima, u toj je kući pronašao vrijedne antičke predmete. Prenio ih je u Beč, a njegov unuk danas je odlučio te artefakte vratiti nama“, govori veleposlanik Ignatiou.

Teška povijest

U ovoj kući, kaže veleposlanik, povijest se ne promatra iza stakla muzeja – ona se osjeća izbliza. "Ljudi zaista pokazuju veliko zanimanje, jer to nije nešto što se inače može vidjeti u nečijem domu. Govorimo o predmetima starijima od dvije tisuće godina, pa i sam dodir s nečim tako posebnim".

O budućnosti, priznaje, kao dijete uopće nije razmišljao. Cipar je, poput Hrvatske, imao tešku povijest, pa dodaje: "U vrijeme kada sam bio dijete, na Cipru je bio rat. Imao sam deset godina. Tada nitko nije razmišljao o tome što će biti kad odraste — hoće li postati diplomat ili nešto slično“

Ako bi Cipar morao opisati u tri riječi, kaže da bi to bio mali, prelijepi otok. Dok pokazuje na kartu, primjećuje i zanimljiv detalj.

Osim po povijesti, Cipar se ističe i po prirodi – predivnim plažama i jednim od najčišćih mora na svijetu.

Životni put veleposlanika Ignatioua jednako je raznolik. U Austriju je došao kao student, studirao političke znanosti, vratio se u Cipar gdje je radio u Ministarstvu financija, a potom prešao u diplomaciju. Posljednje dvije godine ponovno je u Austriji, kao veleposlanik koji pokriva četiri zemlje, među njima i Hrvatsku. Kada ne radi, opušta se uz knjige i glazbu. Objašnjava i koje: "Uglavnom su to grčke knjige i grčka glazba, jer cijeli dan čitamo tekstove na stranim jezicima — bilo da su to dokumenti na engleskom ili ponekad na njemačkom. Kad se poželim opustiti, meni je najopuštajućije uzeti nešto na grčkom jeziku ili, primjerice, slušati grčku glazbu".

Otok s više turista nego stanovnika

Zato i ne čudi koga bi, kad bi imao priliku, pozvao na večeru. "Bilo bi mi zadovoljstvo i čast razgovarati s Aristotelom ili s Platonom“, zaključuje veleposlanik Ignatiou.

Možda malen po površini, ali Cipar je velik po utjecaju, povijesti i sigurnosti. Spada među najsigurnije države, a posljednjih godina sve je popularniji i među Hrvatima, ponajviše zbog niskotarifnih letova, pa veleposlanik kaže: "Imamo čak četiri puta više turista nego stanovnika. Na Cipru živi oko 900 tisuća Ciprana, a svake godine otok posjeti oko četiri milijuna turista".

Cipar je trenutačno i u posebnom fokusu jer predsjeda Europskom unijom, pa nam je objasnio koji će mu biti prioriteti: "Neke od prioritetnih tema na koje ćemo se željeti usredotočiti tijekom ovih šest mjeseci, ako preuzmemo predsjedanje Europskom unijom, tiču se sigurnosti Europe“.

I dok Cipar preuzima kormilo Europe, u rubrici Bez protokola otkrili smo ga kroz čovjeka koji predstavlja taj najsunčaniji otok – zemlju koja s Hrvatskom ima dobre političke i bilateralne odnose, ali i priču mnogo dublju od turističkih razglednica.

