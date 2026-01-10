Plenković i Milanović se svađaju! Pantovčak i Banski dvori opet u otvorenom sukobu

SVE PO STAROM /

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, koji prema Ustavu moraju zajedno voditi vanjsku politiku, već godinama se međusobno optužuju za – kršenje Ustava. Nova fronta otvorena je oko izbora predsjednika Vrhovnog i sudaca Ustavnog suda, a optužbe su ponovno planule na relaciji Pantovčak – Banski dvori. Tko je u pet godina kohabitacije zaista kršio Ustav, što o svemu kažu ustavni stručnjaci i zašto Hrvatska i dalje čeka rotaciju čak 90 veleposlanika – pogledjate više u prilogu