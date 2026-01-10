Platak ima i noćno skijanje, otkrili su nam kad se možete skijati i u noći!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IDILA NA BRDU /

Skijaška sezona danas je otvorena i na Platku, gdje su skijaši oduševljeni.

Tamo je reporter RTL-a Danas Boris Mišević javljajući se uživo potvrdio da je staza "ispeglana", a atmosfera savršena.

"Zadovoljni? To je malo reći. Predivan je bio dan, savršeno su ispeglane staze, sunčano je bilo, a more se vidi s vrha – rijetko gdje u svijetu imate takvo skijalište“, poručio je Mišević. Pogledajte više u videu