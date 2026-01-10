FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDILA NA BRDU /

Platak ima i noćno skijanje, otkrili su nam kad se možete skijati i u noći!

Skijaška sezona danas je otvorena i na Platku, gdje su skijaši oduševljeni.

Tamo je reporter RTL-a Danas Boris Mišević javljajući se uživo potvrdio da je staza "ispeglana", a atmosfera savršena.

"Zadovoljni? To je malo reći. Predivan je bio dan, savršeno su ispeglane staze, sunčano je bilo, a more se vidi s vrha – rijetko gdje u svijetu imate takvo skijalište“, poručio je Mišević. Pogledajte više u videu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.1.2026.
19:42
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx