Picula komentirao skandalozno okupljanje srpskog državnog vrha

NITKO IZNENAĐEN? /

U prijenosu uživo, s četničkim pjesmama i pjevačem, osuđenim ubojicom 18 godišnje djevojke, tako je dio srpskog državnog vrha, uključujući Anu Brnabić i Ivicu Dačića proslavio pravoslavni Božić. Na zabavi tabloida Informera, uz predsjednicu Narodne skupštine Anu Brnabić i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića, bio je i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, kao i drugi ministri.

"Gledaj, majko, kako znaš, za četnika da me daš", pjevao je Dragan Ašanin, koji je u 90-ima osuđen na 12 godina zatvora za ubojstvo Jasmine Đorđević. Prije velikog Božićnog veselja, televizija je emitirala razgovor okupljenih gostiju s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je otišao prije nego što je počela prava zabava.

Tražili smo reakciju Hrvatske vlade, no zasad su bez komentara na ovo skandalozno okupljanje. Za RTL Danas cijeli događaj komentirao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula. Više pogledajte u prilogu