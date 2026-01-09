Sigurdsson pjeva Lijepu Našu s rukom na srcu, sjajni potezi, briljantni Slavić: O ovome svi pričaju

NET I VOYO /
Njemačka je u užarenoj atmosferi ispunjene zagrebačke Arene pobijedila Hrvatsku (32:29) u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo, a taj susret je ponudio poteze o kojima svi pričaju.
Jedan od trenutaka koji je obilježio noć u Areni dogodio se prije početka utakmice kada je Islanđanin na klupi Hrvatske Dagur Sigurdsson ispunio obećanje i s rukom na srcu otpjevao hrvatsku himnu.
U utakmici smo vidjeli pregršt odličnih poteza, sjajnih golova, a briljirali su i golmani.