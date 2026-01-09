Zlatni dečko našeg rukometa: 'Nije drama, ali Hrvatska ima problem i mora pronaći rješenje'

Blaženko Lacković, legenda hrvatskog rukometa, gledao je u četvrtak drugu pripremnu utakmicu hrvatske muške rukometne reprezentacije za EP protiv Njemačke (poraz 29-32), koja se igrala u Areni Zagreb. Lacković već godinama s obitelji živi u Hamburgu, a i sad u periodu života kad više nije profesionalni igrač, Lackoviću je rukomet doručak, ručak i večera. Trenutno Lac radi kao pomoćni trener u HSV-u i prati sve što se događa u rukometu...

Foto: Niklas Heiden/imago Sportfotodienst/profimedia

'Isprobavale su se varijante'

Blaženko Lacković osvojio je svjetsko zlato u Portugalu 2003., olimpijsko zlato u Ateni 2004., te još sedam medalja s velikih međunarodnih natjecanja. Iako je prošlo gotovo dva desetljeća, osjeća se isto kao i tada – kao ključni dio te reprezentacije, nositelj uspjeha i inspiracija za mnoge. "Vudri ga Blaž" javio se za portal Net.hr iz Hamburga...

"U utakmici Hrvatske i Njemačke je bilo, kao i uvijek, svega i bilo bi glupo sad sve nabrajati. Generalno, i mi i oni smo još uvijek u nekom treningu. Realno, vidi se kako je sve to na sredini priprema. Neke su se stvari isprobavale, testirale. Znam Nijemce, pratio sam ih. Ima tu nekih diskusija. Probali su i sa Schluroffom na desnom vanjskom. I Nijemci su isprobavali neke varijante, neke stvari. Isto tako, neke svoje igrače su držali na klupi poput Fischera. Neki drugi su igrači dobili više šanse od nekih glavnih igrača. Sve je tu bilo malo isprobano. Tako je bilo i s naše strane", priča u uvodu Blaženko Lacković.

Previše laganih golova smo dobili, a to na nekom visokom levelu, primjerice protiv Švedske s kojom Hrvatska igra zadnju utakmicu u skupini E nas EP-u ili protiv nekih reprezentacija koje su brze, to se neće smjeti događati jer će to biti pogubno. Pregazit će nas u tranziciji i vrlo brzo ćemo potonuti. To je problem broj jedan za koji se mora pronaći rješenje. Blaženko Lacković za Net.hr.

Dagur Sigurdsson je dosta rotirao što je i razumljivo, jer pripremne utakmice tome i služe. Isprobavale su se varijante...

"Naravno, svako je dobio šansu. Neki više, neki manje. Utakmica je bila dobra, ali naboj nije bio sad ono, vrhunski, što nama uvijek treba. Nama svaku utakmicu treba ono baš intenzitet i naboj. To recimo danas nije bilo na 100%. jer je normalno da u prijateljskoj utakmici taj naboj bude manji. Taktičke stvari su se uigravale."

Foto: Igor Kralj/pixsell

Sporo vraćanje u obranu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Problem broj 1 naše reprezentacije protiv Njemačke je bilo sporo vraćanje u obranu...

"Definitivno je. Previše laganih golova smo dobili, a to na nekom visokom levelu, primjerice protiv Švedske s kojom Hrvatska igra zadnju utakmicu u skupini E nas EP-u ili protiv nekih reprezentacija koje su brze, to se neće smjeti događati jer će to biti pogubno. Pregazit će nas u tranziciji i vrlo brzo ćemo potonuti. To je problem broj jedan za koji se mora pronaći rješenje".

Dino Slavić je opet, nakon prve pripremne utakmice protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, pokazao da je u sjajnoj formi i da on mora kao treći golman ići na EP. I protiv Nijemaca je imao jako dobru rolu.

"Dino Slavić je isot jedan od tih koji su protiv Njemačke iskočili, ali ja uvijek kažem polako. Mi sad imamo tri - četiri stvarno dobra golmana. Naravno, suparnici se pripremaju na druge golmane, ali Slavić je pokazao sinergiju, obranio je jako bitne lopte i te obrane su bile obrane slobodnih šuteva. Branio je sa svih različitih pozicija. Pokazao je tu sigurno, mislim, u zadnjih 15-20 zadnjih minuta puno. Svojim obranama okrenuo je utakmicu, dao nam energiju. Podigao je kvalitetu našoj reprezentaciji, dao i malu glavobolju. Međutim, odluka je na izborniku Daguru Sigurdssonu."

Golmani su uvijek, a posebno danas, izuzetno bitni u rukometu.

"Definitivno. Golmani su baš bitni. Slatke brige. Kuzmanović nije bio u rosteru za Njemačku zbog lakše ozljede. Hvala Bogu da je lakša. Sve u svemu, to isto jako veseli. Rotacija vanjske linije veseli. Lučin je iskoristio šansu dobro. Došao je mali Ćeško isto sa svojom željom, probio dva puta i penal itd. Rotacija je bitna koju možemo imati. To su pripreme, ima stvari na kojima treba poraditi, zato nema drame."

Foto: Slavko Midzor/pixsell

'Imamo mi i 5-1 obranu'

Kako gledate na to da Sigurdsson nije igrao obranu 5-1 nego samo 6-0?

"Gledam kao na izborničku odluku. Sigurdsson je to tako odlučio. Možda je htio 5-1 obranu ostaviti kao iznenađenje. Protiv Islanda na SP-u je to bilo iznenađenje. Tko zna, možda želi 5-1 obranu isprobati u nedjelju u Hannoveru. Sigurno je to da je 5-1 obrana opcija Hrvatske u rukometu. Imamo Marka Mamića, imamo Zvonimira Srnu, imamo Davida Mandića, to je stvarno obrana koja može raditi svakom probleme. Golmani jako dobro funkcioniraju u toj obrani. To će sigurno biti naša dobra karta na EP-u. Vidi se kad se digne energije u obrani, da to izgleda puno bolje. Kad je Šušnja ušao, on daje taj neki karakter Hrvatskoj. On diže intenzitet igre, osjeti se to u obrani. Iako su drugi dečki dobro odradili, a to je Hrvatska, to nam treba."

S kim bi Šušnju uspredili iz svoje zlatne generacije, možda s Dominikovićem ili Špoljarićem?

"Definitivno sa Davorom. I on je tako dizao rukama publiku na noge, davao ton obrani, energiju, emociju. Davor Dominiković je definitivno bio motivator u igri, dizao je obranu, imao je emociju koju je prenosio svojim ulaskom u igru, na cijelu momčad i naa tribine, naposljetku. Znamo da je obrana najbitnija i da intenzitet obrane čini razliku. Drži se suparnika zaključanog. Energija prišti, sve izgleda drugačije", zaključio je Blaženko Lacković.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi su gledali u njih dvije: Blizanke glavne 'glumice' na tribinama Arene