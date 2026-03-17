MeasureCamp Split 2026 vraća se na MedILS ovog svibnja

Ovog svibnja Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS) ponovno će postati središte okupljanja svjetske zajednice digitalnog marketinga i analitike.

Želite li znati što 2026. donosi u svijetu analitike, marketinga i AI-ja? Saznajte sve iz prve ruke od vodećih svjetskih stručnjaka, i to uz prepoznatljivi dalmatinski đir uz vrhunsko gostoprimstvo. Vaše je samo da ponesete kremu za sunce, a za sve ostalo – pa i za besplatne ulaznice – brine se MeasureCamp Split.

Vodeća regionalna "ne-konferencija" MeasureCamp Split, vraća se u svom trećem izdanju, 16. Svibnja 2026., okupljajući domaće i međunarodne stručnjake za digitalni marketing i analizu podataka u neformalnom okruženju posvećenom izravnoj razmjeni iskustva s kolegama iz industrije i analytics zajednice.

Organizira se već 10 godina

Snaga MeasureCampa leži upravo u toj razmjeni znanja. S obzirom na to da je Hrvatsko tržište analitike specifično i relativno malo, ovaj format pruža rijetku priliku za povezivanje s vrhunskim stručnjacima te razmjenu informacija, trendova i konkretnih rješenja o kojima specijalisti često nemaju priliku razgovarati unutar svojih tvrtki. Interes je ogroman, a čak 80% prijavljenih sudionika iz prvog vala dolazi iz inozemstva, uključujući Nizozemsku, Njemačku, Englesku, Italiju te nordijske države.

Splitska konferencija dio je velike globalne obitelji MeasureCamp koja se uspješno organizira već više od 10 godina. Danas se ovaj format održava u više od 27 gradova diljem svijeta, od Londona do Sydneya, što Split svrstava na mapu ključnih međunarodnih destinacija za analytics zajednicu.

Nema fiksnog reda

Za razliku od tradicionalnih korporativnih konferencija, MeasureCamp nema unaprijed definirane predavače niti fiksni dnevni red. Raspored kreiraju sami sudionici ujutro na dan događaja. Svatko, od svjetski poznatih imena poput Sime Ahave do lokalnih junior analitičara, može pristupiti "ploči s terminima" (Session Board) i rezervirati 30-minutni termin za vođenje rasprave, radionice ili prezentacije.

"Najpametniji ljudi u prostoriji su upravo u publici, a to MeasureCamp zajednica zna" kaže Ivan Frančešević, jedan od organizatora događaja. "Uklanjanjem pozornice i prodajnih prezentacija stvaramo okruženje u kojem se rješavaju stvarni problemi i ostvaruju autentične veze. Donijeti takvu razinu stručnosti u inspirativno okruženje poput MedILS-a u Splitu dobitna je kombinacija."

Ključni detalji događaja:

Datum: Subota, 16. svibnja 2026.

Lokacija: MedILS (Mediteranski institut za istraživanje života), Split

Cijena: Besplatno (Potrebna registracija)

Ulaznice i registracija:

Zbog velikog interesa i činjenice da se MeasureCamp ulaznice diljem svijeta nerijetko razgrabe u sekundi, ulaznice se puštaju u nekoliko krugova kako bi svi zainteresirani imali jednaku šansu za prijavu. Prvi val, pušten krajem veljače, planuo je umanje od 24 sata. Drugi val ulaznica bit će dostupan 25. ožujka 2026. u 9:00 sati.

Zainteresirani sudionici mogu se prijaviti na newsletter kako bi prvi primili obavijest o nadolazećim terminima puštanja ulaznica.

MeasureCamp Split 2026 omogućili su partneri i sponzori zajednice, uključujući Diamond sponzora Admixer, te organizatori iz agencija SeekandHit, Escape i Ahelon by Degordian.

Za više informacija posjetite https://split.measurecamp.org/.

