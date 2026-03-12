Verstappen dao dozu nade fanovima Formule 1: 'Ne želim otići...'

Nizozemski vozač Max Verstappen ne skriva nezadovoljstvo promjenama u Formuli 1 ni nakon početka sezone.

“Ne, ne želim otići, ali naravno da se nadam da će se stvari poboljšati. I znam, odnosno, imao sam razgovore s FOM-om i FIA-om i mislim da radimo na nečemu, nadamo se, i nadamo se da će to sve poboljšati,” rekao je Verstappen prvog dana konferencija za medije uoči Velike nagrade Kine, koja se ovog vikenda vozi u Šangaju.

Tema: njegovo slabo uživanje u ovoj generaciji novih bolida i njegova strast prema endurance utrkama, u kojima će i ove godine sudjelovati. Nada se da će voziti u Spa-Francorchampsu, možda i u Le Mansu, a potvrđen je i njegov nastup na Nürburgringu.

“To je jedna od najboljih utrka na svijetu", rekao je Max. "U GT automobilu to je za mene savršena brzina. No nije riječ samo o brzini, nego i o ukupnoj atmosferi: Kad bi zabava ovisila samo o brzini, onda bi i ovdje zadovoljstvo bilo jako veliko jer su to najbrži automobili. U endurance utrkama postoji drugačiji način rada s ljudima, drukčija atmosfera u paddocku. Vjerojatno malo više starog kova, s manje politike,” prenosi riječi nizozemskog vozača La Gazzetta dello Sport.

Isti portal navodi kako Verstappenovu prihvaćanju promjena nije pomogao početak sezone u kojoj je Red Bull manje konkurentan nego inače, kao ni šesto mjesto u utrci nakon incidenta u kvalifikacijama. Pravi problem, međutim, nešto je suptilniji.

Stefano Domenicali je prije početka sezone rekao da je uvjeren kako Verstappen neće napustiti Formulu 1 jer je njegova ljubav prema sportu preduboko ukorijenjena. Pitali su ga je li Domenicali u pravu. “Pomalo je to kontradiktorno – jer mi se zapravo ne sviđa voziti ovaj bolid, volio bih se malo više zabavljati. Ali volim raditi sa svim ljudima u momčadi i u odjelu za motore. Već sam postigao sve što sam htio postići – zato želim istražiti i nešto drugo. I ne želim to raditi s 40 godina. Endurance utrke mi se sviđaju i zato što ih je vozio moj otac,” zaključio je Verstappen.

