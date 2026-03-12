FREEMAIL
Nakon zajedničke noći s Petrom promijenila mišljenje: Njezinom odnosu s Karlom došao je kraj

Nakon zajedničke noći s Petrom promijenila mišljenje: Njezinom odnosu s Karlom došao je kraj
Foto: voyo

Nakon večeri provedene izvan dosega kamera i pogleda ostalih sudionika, atmosfera u vili počinje se primjetno mijenjati.

12.3.2026.
12:02
Hot.hr
voyo
Razgovori među kandidatkinjama 'Gospodin Savršeni' otkrivaju nove odnose i drugačije poglede na situaciju, a jedna kandidatkinja otvoreno priznaje da joj je vrijeme provedeno s Petrom donijelo sasvim novu perspektivu.

Prisjećajući se zajedničkih trenutaka, ne skriva oduševljenje iskustvom. 'Bilo mi je jako lijepo provesti noć s Petrom. Saznala sam puno više o njemu', govori iskreno, objašnjavajući kako joj je upravo taj razgovor pomogao da bolje razumije vlastite osjećaje.

Nakon zajedničke noći s Petrom promijenila mišljenje: Njezinom odnosu s Karlom došao je kraj
Foto: voyo

U nastavku priznaje i nešto što bi moglo utjecati na odnose među kandidatima u vili. 'Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu. Sada vidim jasniju sliku za koga se želim boriti.'

Nakon zajedničke noći s Petrom promijenila mišljenje: Njezinom odnosu s Karlom došao je kraj
Foto: voyo

Ubrzo nakon toga dolazi i do susreta s Karlom, koji dodatno razjašnjava situaciju između njih. Tijekom razgovora daje do znanja da više ne vidi smisao u nastavku njihovog odnosa. 'Pa iskreno, nakon što sam sada upoznala Petra, uopće nemam potrebu davati novu šansu Karlu. Mislim da je naš odnos završio.'

 

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' dostupna je na platformi Voyo, a show možete pratiti i na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

VoyoNova EpizodaGospodin Savršeni
