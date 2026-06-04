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Japanci ostali šokirani uvjetima, pa zaprijetili povlačenjem sa Svjetskog prvenstva

Japanci ostali šokirani uvjetima, pa zaprijetili povlačenjem sa Svjetskog prvenstva
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Foto: Yoshio Tsunoda/AFLO/Profimedia

Teren je bio u toliko lošem stanju da je reprezentacija koju su Vatreni izbacili s prošlog prvenstva zaprijetila bojkotom

4.6.2026.
13:12
Sportski.net
Yoshio Tsunoda/AFLO/Profimedia
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Ostalo je još tjedan dana do otvaranja Svjetskog prvenstva - prvog koje će se igrati u tri države. A upravo se jedna od njih, točnije Meksiko, našla u središtu skandala.

Naime, Meksiko će, osim skupine A u kojoj se nalazi njihova reprezentacija, ugostiti i dio skupine F u kojoj se nalaze Švedska, Tunis, Nizozemska i Japan. A upravo je azijska reprezentacija u središtu pozornosti tjedan dana pred početak Mundijala jer je zaprijetila odlaskom s istog nakon što je vidjela uvjete u trening kampu.

Naime, "Plavi samuraji" imali su namjeru pred Svjetsko prvenstvo pripremati se u Monterreyju. No, kada su stigli u grad na sjeveroistoku Meksika, dočekao ih je šok. Teren je bio u toliko lošem stanju da je reprezentacija koju su Vatreni izbacili s prošlog prvenstva zaprijetila bojkotom.

Stanje travnjaka pogledajte na X objavi ispod:

Japanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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