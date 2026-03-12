Nova postaja je pred nama: Evo kada i gdje gledati Formulu 1 ovog vikenda

VN Australije je iza nas. Kaotičan početak nove sezone Formule 1 nije razočarao, a vremena za odmor nema jer novi vikend nudi novu utrku, VN Kine u Šangaju.

Ovaj vikend raspored je nešto drugačiji zbog sprint utrke u subotu pa ćemo imati kvalifikacije za tu utrku, kao i kvalifikacije za utrku u nedjelju, a trening će biti samo jedan u petak.

U petak 13. ožujka trening je na rasporedu od 4.30 sati, a možete ga gledati na RTL2 i platformi Voyo. Brzo potom, u 8.30 su i kvalifikacije za sprint i njih možete također gledati na RTL2 i Voyo.

Subota će uistinu biti spektakl. U 4 sata gledat ćemo sprint utrku, na RTL2 i platformi Voyo, a u 8 sati su i kvalifikacije za nedjeljnu utrku također na istim kanalima.

Nedjelja nosi glavnu utrku VN Kine i prebacujemo se na glavni kanal RTL-a. Uvodna emisija 'Formula na RTL-u' je od 7 sati, a utrka od 8 sati na RTL-u i platformi Voyo!

Vikend VN Kine možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Uživat ćemo u drugoj utrci sezone, a OVDJE pročitajte kako je utrku najavio komentatorčiji će te milozvučni glas moći slušati i ovog vikenda na RTL2 i Voyo.

