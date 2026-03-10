Nema stajanja, Formula 1 ide dalje: 'Ovome se najviše veselim u Kini'

Nema vremena za odmor u Formuli 1. Još zbrajamo dojmove iz prve utrke u Australiji, a VN Kine već je ovoga vikenda u Šangaju i možete ju pratiti na programima RTL-a i platformi Voyo.

Anđelko Kecman, stručni suradnik na RTL-u komentirao je sva tri treninga u Australiji, a u Kini će komentirati i sprint utrku u subotu. Kakvi su njegovi dojmovi iz Australije, je li iznenađen rezultatima i dijeli li mišljenje većine da je Ferrari promašio taktiku?

Foto: RTL

"Nisam iznenađen rezultatima. Ustvari, nakon drugog slobodnog treninga, kada sam slušao intervjue, upravo oni koji su bili najbrži na prva dva treninga, Leclerc i Piastri su odmah rekli da je Mercedes pokazao najviše. Dosta su zabrinu gledali prema Mercedesu, pogotovo kada su stavili gume za dugi stint kako bi simulirali utrku. Kada su u posljednjem treningu Mercedesi ubacili u svoj najjači mod, svima je bilo jasno da samo sami sebe mogu pobijediti na ovoj utrci.

Za Ferrari se slažem, bio je to previše štreberski pristup. Hamilton je i na tim radiju rekao da je jedan od dvojice morao ući u boks i tako parirati Mercedesu. Nije mi ni to bilo iznenađenje, start je bio očekivan. Ferrari je otišao naprijed, nisam baš očekivao da će proletjeti na prvo mjesto, ali na kraju se to dogodilo", kazao je Kecman.

Je li ga onda nakon ovoga strah Mercedesove dominacije do kraja sezone?

"Još je rano za to. Čak je i FIA odlučila neke stvari u pravilniku dorađivati u hodu. Tu mislim na onaj kompresijski tlak oko kojeg se tužakaju s Mercedesom koji je našao rupu u pravilniku da se taj tlak ne mjeri na radnoj nego na sobnoj temperaturi. Sad će se to kroz par utrka podesiti pa ćemo vidjeti kako će se prilagoditi na to.

Također, tek je prva utrka i s obzirom na sve te promjene, još se svi prilagođavaju, i timovima i vozačima je puno toga novoga, ali Mercedes je očito favorit broj jedan s tim da ne mislim da će se ponoviti 2014. koju neki spominju pa da ćemo gledati jednosmjernu ulicu do kraja sezone", rekao nam je Anđelko.

'Kina je puno drugačija od Australije'

Kako je vidio implementaciju novih pravila u prvoj utrci, posebice što se pretjecanja tiče?

"Što se samih pretjecanja tiče, malo je po meni bilo onako kaotično prvih par krugova i to gledam iz komentatorske perspektive, da je dosta teško bilo i pratiti sve što se dogodilo. Naravno, fokusiramo se na one koji su naprijed i onda skužim u jednom trenutku da je Alonso odletio skroz do desetog mjesta, da je pretekao pet-šest bolida bez problema, pa se onda vraćao nazad itd.

Foto: DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia

Stvar je u tome, neki prizivaju stare zvukove bolida, prizivaju raznorazne stvari iz prošlosti, ali kompetitivno je, zanimljivo je i ono što je najbitnije, imaš onu sportsku draž. Natjecanje postoji, a onda će se svi prilagoditi. Mislim, nije ni prvi ni zadnji put da su se radile modifikacije pravila i nekakvi kopernikanski obrati za 180 stupnjeva. Tako da sve će to sjesti na svoje. Ok, možda nekima koji više pate za ovim tradicionalnim F1 bolidima, ovo malo i smeta. Vozači su se bunili, ali ja se iskreno ne sjećam baš da su vozači ikad sjeli i unisono puhali u jedan rog i rekli ova promjena pravila nam se itekako sviđa, tako da tu ima i malo i pile naopako i svatko traži svoje mjesto", dobro je to primijetio Kecman.

Čemu se najviše veseli u Kini i na što trebamo obratiti pozornost?

"Najviše se veselim što nije prvi trening u dva i pol ujutro po hrvatskom vremenu, nego ipak dva sata spavanja više, ha ha. Zanima me Kina zbog puno drugačije konfiguracije staze u odnosu na Australiju. Vozači sada imaju High energy demand, mogli bismo to prevesti kao visoke zahtjeve za energijom i Australija im po tome pitanju nije odgovarala. Kina je tu drugačija pa me zanima kakve će strategije biti što se punjenja baterije tiče, odnosno oslobađanja energije. Ima tu caka koje bi nam mogli ponuditi drugačiju sliku u odnosu na Australiju, ali opet je Mercedes prvi favorit pa možda Ferrari i u drugom redu McLaren i Red Bull", zaključio je Kecman.

