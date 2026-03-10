FREEMAIL
ZLOČESTI DEČKO /

Nekadašnja zvijezda Premier lige opet u pritvoru: Tereti ga se za ozbiljan napad

Nekadašnja zvijezda Premier lige opet u pritvoru: Tereti ga se za ozbiljan napad
Foto: Ben Hoskins/Shutterstock Editorial/Profimedia

Riječ je o igraču koji je igrao u Premier ligi za Manchester City, Newcastle, QPR i Burnley

10.3.2026.
12:19
Sportski.net
Ben Hoskins/Shutterstock Editorial/Profimedia
Problematični dečko engleskog nogometa napravio je novi problem, ovaj bi mogao biti ozbiljan. Nekadašnja zvijezda Premier lige Joey Barton uhićen je zbog sumnje na napad u blizini Liverpoola, pišu engleski mediji.

Incident se dogodio u golf klubu u blizini Liverpoola u nedjelju navečer. Barton je uhićen zajedno s 50-godišnjim muškarcem nakon što je policija reagirala na ozbiljan napad u kojem je muškarac dobio ozbiljne ozljede lica i rebara te je primljen u bolnicu.

Barton je u pritvoru dok se provodi istraga. Riječ je o igraču koji je igrao u Premier ligi za Manchester City, Newcastle, QPR i Burnley, a proveo je i sezonu u Marseilleu. Ima i jedan nastup za englesku reprezentaciju. Kao trener vodio je Bristol Roverse i Fleetwood, a dobio je i suspenziju zbog klađenja.

Nakon svih tih incidenata, teško da ćemo ga više gledati u engleskom nogometu. 

