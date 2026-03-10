Nekadašnja zvijezda Premier lige opet u pritvoru: Tereti ga se za ozbiljan napad

Problematični dečko engleskog nogometa napravio je novi problem, ovaj bi mogao biti ozbiljan. Nekadašnja zvijezda Premier lige Joey Barton uhićen je zbog sumnje na napad u blizini Liverpoola, pišu engleski mediji.

Incident se dogodio u golf klubu u blizini Liverpoola u nedjelju navečer. Barton je uhićen zajedno s 50-godišnjim muškarcem nakon što je policija reagirala na ozbiljan napad u kojem je muškarac dobio ozbiljne ozljede lica i rebara te je primljen u bolnicu.

Barton je u pritvoru dok se provodi istraga. Riječ je o igraču koji je igrao u Premier ligi za Manchester City, Newcastle, QPR i Burnley, a proveo je i sezonu u Marseilleu. Ima i jedan nastup za englesku reprezentaciju. Kao trener vodio je Bristol Roverse i Fleetwood, a dobio je i suspenziju zbog klađenja.

Nakon svih tih incidenata, teško da ćemo ga više gledati u engleskom nogometu.

