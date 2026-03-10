FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE PIŠE NAM SE DOBRO... /

Nakon poskupljenja goriva, očekujete li i novi rast cijena hrane?

Nakon poskupljenja goriva, očekujete li i novi rast cijena hrane?
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

10.3.2026.
12:29
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Od ponoći je gorivo skuplje - benzin za četiri centa po litri, a dizel za sedam. Zbog toga su se sinoć na brojnim benzinskim postajama stvarale velike gužve. Vozači su napunili spremnike, jer prosječni spremnik dizela od 50 litara danas je skuplji 3 i pol eura, a benzina dva eura.

Na nekim pumpama zbog veće potražnje privremeno je nestalo dizela, a stvarali su se i dugi redovi. Cijene goriva, podsjetimo ograničila je Vlada zbog poremećaja na svjetskom tržištu, a sve zbog rata na Bliskom istoku.  

U našoj stalnoj rubrici pitamo vas: Nakon poskupljenja goriva, očekujete li i novi rast cijena hrane?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici našeg portala Net.hr, a najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

 

PoskupljenjaCijene HranePoskupljenje GorivaPitamo Vas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx