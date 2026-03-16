Na udaru sve više Hrvatica: Počinje s 'volim te', a završava s - praznim računom!

Upoznali su na društvenoj mreži - tajanstveni vojnik joj je obećao puno, a zauzvrat mu je trebala uplatiti nekoliko desetaka tisuća eura. 80-godišnjakinja iz Zagreba mu je povjerovala, uplatila novac i postala žrtvom tzv. romantične prijevare.

Sa sličnom prijetnjom susrela se i gospođa Jasna iz Zagreba, koja je ipak bila opreznija.

"Neki stranac, kao on je rastavljen i sam. Radi na nekoj naftnoj platformi na Cipru. Pa smo se malo dopisivali. Onda je rekao da bi rado čuo Vaš simpatičan glas. Ja se mislim da dam broj telefona. Onda sam rekla - hvala lijepa. Doviđenja! Nisam ga prijavila policiji", rekla je Jasna.

Policija kaže da su pokušaji ovakvih prijevara među najčešćima na internetu.

"Starije osobe češće su na meti jer često prolaze kroz gubitak partnera. Oni su usamljeni isto, a mnoge od njih imaju i ušteđevinu koju žele prevaranti", objasnio je Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku i IT sigurnost. Svi zato moraju biti na oprezu.

"Lako je prevariti starijeg čovjeka, svatko tko to učini, to je stvarno jedan grijeh koji bi trebalo kažnjavati", rekla je Ružica iz Zagreba, dok je Branka poručila: "Ono što nije od nekog mog poznatog, baš da nije služebno a da znam da trebam dobit službeno ja automatski brišem, znači ono automatski. znači niti ne uđem šta bi tu mogli biti".

Postaju sve uvjerljiviji

Iz policije zbog svega ponavljaju koji su znakovi za uzbunu kod ovakvih prijevara, evo nekih: "Osoba koju ste nedavno upoznali traži od vas privatni razgovor i pokazuje snažne osjećaje. Poruke su često loše napisane i nejasne. Traže slanje intimnih slika ili videozapisa. Nakon što zadobiju povjerenje traže novac ili lozinke bankovnih kartica. Jednom kad im se novac pošalje, ucjenjuju i traže još".

Sve ovo zvuči logično, no prevaranti su sve uvjerljiviji.

"Koriste umjetnu inteligenciju, deep fake tehnologiju da kreiraju savršene lažne profile, ali često se koriste realnim videopozivima." objašnjava Vazdar.

'Varalica s Tindera'

Ekskluzivno za RTL Danas o svojoj prevari govorila je i žrtva iz popularnog dokumentarca "Varalica s Tindera", Ayleen Charlotte.

"Svi imamo potrebu za ljubavlju. Svi se želimo osjećati voljeno. Svi želimo da nas netko obožava i upravo na to oni prvo ciljaju. Počinju govoriti stvari poput: "Hej, volim te", "Ti si najnevjerojatnija osoba u mome životu", "Tako si posebna". Upravo na to trebamo paziti, jer od tog trenutka oni već počinju manipulirati s tobom", rekla je Ayleen. Nakon toga traže novac.

"Kada te "uhvate", odjednom se pojavi neka hitna situacija ili kriza. To u tebi budi želju da nekoga spasiš, jer svi mi želimo pomoći i spasiti ljude koje volimo. Od tog trenutka te drže u stalnom stanju reagiranja i djelovanja", nadodala je.

No, koliko god bili uvjerljivi, ne smije se zaboraviti, da iza svega stoji dobro organizirane kriminalne grupe.