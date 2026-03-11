Žena iz Splita ostala bez 20.000 eura: Napravila je kobnu grešku

U Splitu je 84-godišnja žena prevarena za 20.000 eura nakon što ju je nepoznati muškarac telefonom nazvao i lažno se predstavio kao policijski inspektor te je naveo da podigne novac iz banke i preda ga navodnom poštaru, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema policijskim informacijama, prevara se zbila 9. ožujka oko 10 sati, kada je nepoznata osoba kontaktirala stariju ženu i rekla joj da joj je bankovni račun hakiran.

Muškarac joj je pritom rekao da treba otići u banku, podići novac i predati ga poštaru kako bi se provele potrebne provjere. Žena je otišla u banku i podigla 20.000 eura, a po povratku kući novac je predala nepoznatoj osobi koja je došla na njezina vrata.

Istraga u tijeku

U policiji kažu da provode izvide i poduzimaju mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja te pronalaska počinitelja.

Još su jednom pozvali građane na oprez zbog sve češćih telefonskih prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao policijski službenici.

Kako navode, prevaranti građanima govore da je njihov novac možda krivotvoren ili kompromitiran te traže da im ga predaju radi navodnih provjera i istrage. Takve prijevare često su usmjerene prema osobama starije životne dobi. Policija upozorava da službene osobe ne obavljaju službene radnje na takav način.

Također su zabilježeni i slučajevi u kojima se počinitelji predstavljaju kao liječnici te pokušavaju iznuditi novac šireći lažne informacije o navodnoj ugrozi članova obitelji, dovodeći žrtve u stanje straha i stresa.

Građanima savjetuju da u slučaju takvih poziva odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192. Ujedno pozivaju građane na oprez te ističu da, ako postanu žrtve prijevare, slučaj trebaju odmah prijaviti policiji.

