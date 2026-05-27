Napetost na vrhuncu: Pogledajte ledeno sučeljavanje Barbira i Ilića uoči borbe godine

U subotu nas očekuje pravi regionalni MMA spektakl, dugoočekivani okršaj za naslov u srednjoj kategoriji između hrvatskog prvaka Đani Barbira i srpskog izazivača Aleksandra Ilića, poznatijeg pod nadimkom “Joker”.

Riječ je o borbi koju fanovi regionalne MMA scene priželjkuju već dugo, a veliko rivalstvo dodatno je podignulo atmosferu uoči eventa. Napetost između dvojice boraca bila je vidljiva i tijekom posljednjeg sučeljavanja, gdje nije nedostajalo provokacija i samopouzdanja s obje strane.

Barbir u meč ulazi kao branitelj pojasa i jedan od najvećih hrvatskih MMA aduta, dok Ilić vjeruje da upravo u ovom okršaju može napraviti veliki iskorak i preuzeti tron srednje kategorije.

Borba Barbira i Ilića predvodit će FNC 31, priredbu koja donosi niz atraktivnih mečeva i jedan od najiščekivanijih događaja godine u regionalnom MMA-u. Event je na rasporedu 30. svibnja od 19:30, a prijenos je dostupan na VOYO platformi.