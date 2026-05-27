OČI U OČI /

Napetost na vrhuncu: Pogledajte ledeno sučeljavanje Barbira i Ilića uoči borbe godine

Napetost na vrhuncu: Pogledajte ledeno sučeljavanje Barbira i Ilića uoči borbe godine
Foto: FNC

Event je na rasporedu 30. svibnja od 19:30, a prijenos je dostupan na VOYO platformi

27.5.2026.
19:16
Sportski.net
U subotu nas očekuje pravi regionalni MMA spektakl, dugoočekivani okršaj za naslov u srednjoj kategoriji između hrvatskog prvaka Đani Barbira i srpskog izazivača Aleksandra Ilića, poznatijeg pod nadimkom “Joker”.

Riječ je o borbi koju fanovi regionalne MMA scene priželjkuju već dugo, a veliko rivalstvo dodatno je podignulo atmosferu uoči eventa. Napetost između dvojice boraca bila je vidljiva i tijekom posljednjeg sučeljavanja, gdje nije nedostajalo provokacija i samopouzdanja s obje strane.

 

 

Barbir u meč ulazi kao branitelj pojasa i jedan od najvećih hrvatskih MMA aduta, dok Ilić vjeruje da upravo u ovom okršaju može napraviti veliki iskorak i preuzeti tron srednje kategorije.

Borba Barbira i Ilića predvodit će FNC 31, priredbu koja donosi niz atraktivnih mečeva i jedan od najiščekivanijih događaja godine u regionalnom MMA-u. Event je na rasporedu 30. svibnja od 19:30, a prijenos je dostupan na VOYO platformi.

Aleksandar Joker Ilić, Đani Barbir
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
