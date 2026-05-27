Najveće iznenađenje SHNL-a se vraća u 'staro jato'? Hit igrač pred potpisom za Rijeku

Napadač Vukovara Jakov Puljić, koji je sezonu završio kao drugi najbolji strijelac SHNL-a s 17 postignutih pogodaka, trebao bi potpisati za Rijeku, klub u kojem je već igrao od 2017. do 2020. godine.

To su informacije koje je prvi objavio portal specijaliziran za NK Rijeku, Nepresušan. Nepresušan javlja kako je Puljića od povratka u Rijeku dijeli samo liječnički pregled, nakon čega bi trebao uslijediti potpis ugovora.

U prvom je mandatu 32-godišnji napadač odigrao 77 utakmica za Bijele, pri čemu je upisao 29 pogodaka i 11 asistencija. Osvojio je i dva Rabuzinova sunca, a ako se ova informacija pokaže točnom, ponovno će surađivati s Matjažom Kekom, koji ga je doveo u Rijeku, a koji bi se trebao vratiti na klupu momčadi s Kvarnera.

Puljić prema Transfermarktu ima ugovor s Vukovarom do lipnja 2027., pa još nije jasno bi li Rijeka plaćala odštetu te koliko bi ona iznosila ili bi iskusni centarfor put Rujevice išao besplatno.