Najbolji desni bek SHNL-a: 'Bilo je lijepo biti dio povijesti'
Uoči dodjele smo na crvenom tepihu razgovarali sa sjajnim mladim desnim bekom Rijeke koji je podijelio svoje utiske sezone
Ante Oreč jedini je igrač Rijeke izabran u najboljih 11 SHNL-a za sezonu 2025./26. Oreč je nagradu dobio na svečanoj dodjeli nagrada SHNL-a.
"Mislim da možemo biti zadovoljni. Imali smo dugu sezonu i uspješnu europsku epizodu. Naravno da smo u ligi mogli bolje. Ostaje žal za finalom Kupa, ali možemo biti zadovoljni i okrećemo se novoj sezoni", kazao je Ante.
Kako je bilo biti dio Rijekine povijesne europske sezone?
"Lijepo. Pogotovo jer je to nastavljeno na prošlu sezonu kada smo osvojili prvenstvo i Kup. Došli su ti povijesni europski uspjesi i stvarno je bilo lijepo biti dio toga", kazao je Oreč.
Kako si zadovoljan osobnim učinkom?
"Prva mi je godina gdje samo odigrao punu sezonu SHNL-a. Mogu biti zadovoljan, ali uvijek mogu bolje i trudit ću se da dogodine bude bolje", skroman je Rijekin bek.
Sljedeća sezona? Želi li Rijeka vratiti naslov?
"Naravno. Uvijek igramo da budemo prvi. Zato se natječemo i nadam se da ćemo uspjeti", zaključio je Oreč koji je onda otišao i pokupio nagradu za najboljeg desnog beka sezone.