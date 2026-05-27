Najbolji desni bek SHNL-a: 'Bilo je lijepo biti dio povijesti'

Ante Oreč jedini je igrač Rijeke izabran u najboljih 11 SHNL-a za sezonu 2025./26. Oreč je nagradu dobio na svečanoj dodjeli nagrada SHNL-a.

Uoči dodjele smo na crvenom tepihu razgovarali sa sjajnim mladim desnim bekom Rijeke koji je podijelio svoje utiske sezone.

"Mislim da možemo biti zadovoljni. Imali smo dugu sezonu i uspješnu europsku epizodu. Naravno da smo u ligi mogli bolje. Ostaje žal za finalom Kupa, ali možemo biti zadovoljni i okrećemo se novoj sezoni", kazao je Ante.

Kako je bilo biti dio Rijekine povijesne europske sezone?

"Lijepo. Pogotovo jer je to nastavljeno na prošlu sezonu kada smo osvojili prvenstvo i Kup. Došli su ti povijesni europski uspjesi i stvarno je bilo lijepo biti dio toga", kazao je Oreč.

Kako si zadovoljan osobnim učinkom?

"Prva mi je godina gdje samo odigrao punu sezonu SHNL-a. Mogu biti zadovoljan, ali uvijek mogu bolje i trudit ću se da dogodine bude bolje", skroman je Rijekin bek.

Sljedeća sezona? Želi li Rijeka vratiti naslov?

"Naravno. Uvijek igramo da budemo prvi. Zato se natječemo i nadam se da ćemo uspjeti", zaključio je Oreč koji je onda otišao i pokupio nagradu za najboljeg desnog beka sezone.