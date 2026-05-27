SKROMNI ANTE /

Najbolji desni bek SHNL-a: 'Bilo je lijepo biti dio povijesti'

Uoči dodjele smo na crvenom tepihu razgovarali sa sjajnim mladim desnim bekom Rijeke koji je podijelio svoje utiske sezone

27.5.2026.
13:02
Dominik Franculić
Ante Oreč jedini je igrač Rijeke izabran u najboljih 11 SHNL-a za sezonu 2025./26. Oreč je nagradu dobio na svečanoj dodjeli nagrada SHNL-a.

Uoči dodjele smo na crvenom tepihu razgovarali sa sjajnim mladim desnim bekom Rijeke koji je podijelio svoje utiske sezone.

"Mislim da možemo biti zadovoljni. Imali smo dugu sezonu i uspješnu europsku epizodu. Naravno da smo u ligi mogli bolje. Ostaje žal za finalom Kupa, ali možemo biti zadovoljni i okrećemo se novoj sezoni", kazao je Ante.

Kako je bilo biti dio Rijekine povijesne europske sezone?

"Lijepo. Pogotovo jer je to nastavljeno na prošlu sezonu kada smo osvojili prvenstvo i Kup. Došli su ti povijesni europski uspjesi i stvarno je bilo lijepo biti dio toga", kazao je Oreč. 

Kako si zadovoljan osobnim učinkom?

"Prva mi je godina gdje samo odigrao punu sezonu SHNL-a. Mogu biti zadovoljan, ali uvijek mogu bolje i trudit ću se da dogodine bude bolje", skroman je Rijekin bek.

Sljedeća sezona? Želi li Rijeka vratiti naslov?

"Naravno. Uvijek igramo da budemo prvi. Zato se natječemo i nadam se da ćemo uspjeti", zaključio je Oreč koji je onda otišao i pokupio nagradu za najboljeg desnog beka sezone. 

HnlHnk Rijeka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
