Kuhar testirao šest metoda poširanja jaja: Otkrio jednostavan korak za savršen rezultat

Jesu li vaša poširana jaja vodenasta ili se raspadaju čim ih pokušate skuhati u vodi? Niste jedini - to je čest problem u kuhinji, uglavnom zato što je tehniku teško usavršiti. Postoje brojne metode, od stvaranja vira u vodi do dodavanja octa, a svaka ima svoje strastvene zagovornike koji se kunu u njenu učinkovitost.

Međutim, kako bi stao na kraj nagađanjima, chef Trigg Ferrano stavio je nekoliko različitih metoda poširanja na test kako bi utvrdio koja doista daje najbolje rezultate. Pobjedu je odnijela jedna manje poznata, ali iznimno učinkovita tehnika.

Pobjednička metoda koja jamči uspjeh

Chef je testirao šest pristupa: klasično kuhanje, metodu s virom, vir s octom, popularni trik s cjediljkom, kuhanje u prozirnoj foliji, pa čak i spuštanje jaja u vodu na nauljenoj žlici. Ipak, pobjednička metoda pokazala se iznenađujuće jednostavnom i zahtijeva samo jedan mali korak prije samog kuhanja.

Tajna se ne krije u načinu na koji se jaje spušta u vruću vodu, već u onome što se s njim radi prije toga.

Ključni korak prije kuhanja

Chef je pripremio zdjelu s mješavinom vode i octa u omjeru 2:1. Zatim je razbio jaje ispod površine te tekućine i ostavio ga da odstoji pet do deset minuta. Nakon toga, pomoću žlice je pažljivo prebacio jaje iz zdjele u posudu s vrućom vodom za kuhanje. Rezultat je bio, kako kaže, "savršeno okrugli" bjelanjak koji se nije raspao.

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Također je umirio sve koji bi mogli biti zabrinuti zbog okusa, pojasnivši da, unatoč korištenju octa u pripremi, jaje na kraju uopće nema kiselkasti okus. Ishod je bilo glatko, zaobljeno jaje s raskošno tekućim žumanjkom u sredini. Znanstveno objašnjenje leži u činjenici da kiselina iz octa pomaže proteinima u bjelanjku da se brže zgrušaju i ostanu kompaktni, što je ključno za zadržavanje oblika, iako se o ulozi octa u kulinarskim krugovima i dalje vodi rasprava.

Kako su se pokazale ostale popularne tehnike?

Usporedba s drugim metodama samo je potvrdila superiornost pobjedničkog pristupa. Kada je Trigg pripremio poširano jaje u običnoj kipućoj vodi, kao i stvaranjem vira sa i bez octa, primijetio je minimalnu ili nikakvu razliku - bjelanjak je u svim slučajevima bio vodenast i nepravilnog oblika. Ovo potvrđuju i kulinarski stručnjaci koji upozoravaju da je jedna od najvećih pogrešaka kuhanje u vodi koja prejako ključa, jer previsoka temperatura uzrokuje prebrzo i neravnomjerno kuhanje, što dovodi do gumene teksture, piše Mirror.

Metoda s prozirnom folijom, u kojoj se jaje zamota i tako kuha, dala je besprijekoran, savršeno okrugao oblik. Ipak, sam chef je priznao da mnogi nisu oduševljeni idejom kuhanja plastike, odnosno potencijalnog otpuštanja mikroplastike u hranu.

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Nakon toga isprobao je viralni trik s parom i mrežastom cjediljkom, no priznao je da je rezultat bila neobična tekstura nalik pjeni koja mu se nije svidjela. Pristup koji se pokazao najučinkovitijim nakon pobjedničke metode bio je onaj s nauljenom žlicom. Razbijanje jajeta na nauljenu žlicu i držanje iznad posude pomoglo je u održavanju oblika, a uranjanje žlice u vodu dalo je lijepu teksturu. Ipak, chef je zaključio da je taj pristup prilično naporan i nepraktičan za svakodnevnu upotrebu.

Znanost iza savršenog poširanog jajeta

Osim tehnike, dva su faktora presudna za uspjeh, a na njih često zaboravljamo: svježina jaja i temperatura vode. Što je jaje svježije, to je njegov bjelanjak gušći i bolje će se držati oko žumanjka tijekom kuhanja. Starija jaja imaju vodenastiji bjelanjak koji se lakše rasprši u vodi, stvarajući neželjene "rezance". Zbog toga profesionalni kuhari uvijek inzistiraju na korištenju najsvježijih mogućih jaja.

Drugi ključni element je temperatura. Idealna temperatura vode za poširanje je između 71 i 85 °C. To znači da voda ne bi trebala snažno ključati, već biti u stanju laganog vrenja, s tek pokojim sitnim mjehurićem koji se diže s dna posude. Prejako vrenje doslovno će rastrgati osjetljivu strukturu bjelanjka prije nego što se stigne skuhati.

Poširana jaja doživjela su pravu renesansu i više nisu rezervirana samo za klasična jela poput jaja Benedict. Postala su nezaobilazan dio modernih jelovnika za doručak i "brunch", posebice kao kruna na popularnom avokado tostu. Trend "stavljanja jajeta na sve" proširio se i na salate, tjestenine i juhe, gdje dodaju bogatstvo okusa i atraktivnu teksturu. Iako se priprema čini kao znanstvena fantastika, ovaj test pokazuje da savršenstvo ne zahtijeva kompliciranu opremu ni akrobacije u kuhinji. Ponekad je dovoljan samo jedan jednostavan, ali pametan korak u pripremi kako bi se postigao rezultat dostojan restorana.

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