Po savjetu profesionalnog chefa: Recept za savršene kozice s češnjakom
Pripremite jelo od kozica, šparoga na žaru i riže, s ključnim sastojkom, koji daje jelu bogat okus, umak od maslaca s češnjakom. Donosimo detaljan recept profesionalnog kuhara
Profesionalni chef s dva desetljeća iskustva u vrhunskim restoranima, Andy Cooks, privukao je veliku pažnju na TikToku receptom za kozice. U kratkom videu pokazao je kako pripremiti kozice na maslacu i češnjaku, jelo koje izgleda kao da je posluženo u restoranu, a gotovo je za svega dvadesetak minuta.
Od Michelinovih restorana do zvijezde društvenih mreža
Iza profila Andy Cooks stoji Andy Hearnden, chef rođen na Novom Zelandu s australskom adresom. Prije nego što je postao internetska senzacija, Hearnden je proveo dvadeset godina bruseći zanat u profesionalnim kuhinjama, uključujući i rad u restoranima s Michelinovim zvjezdicama. Nakon pandemije, svoju je strast i znanje odlučio podijeliti sa širom publikom putem društvenih mreža, s ciljem da inspirira ljude da više kuhaju kod kuće.
Njegova pristupačnost i profesionalni savjeti brzo su mu donijeli milijune pratitelja.
Recept za savršene kozice na maslacu i češnjaku
Donosimo detaljan recept kako biste i sami mogli pripremiti ovo jelo.
Sastojci:
- 1 kg sirovih kozica, očišćenih (s ostavljenim repovima)
- 1 cijela glavica češnjaka, sitno nasjeckana
- 120 g maslaca
- ½ žličice dimljene paprike
- ½ vezice svježeg peršina, sitno nasjeckanog
- Sok 1 limuna
- Morska sol po ukusu
- 1 vezica šparoga
- 20 ml maslinovog ulja
- Jasmin riža za posluživanje
Priprema:
- Pripremite priloge: Skuhajte jasmin rižu prema uputama na pakiranju. Šparogama odrežite drvenaste krajeve, začinite ih solju, prelijte maslinovim uljem i ispecite na grill tavi ili običnoj tavi oko 5 minuta, okrećući ih povremeno dok ne dobiju boju.
- Napravite maslac s češnjakom: U velikoj tavi na niskoj vatri otopite maslac. Dodajte sitno sjeckani češnjak i prstohvat soli. Kuhajte polako 8-10 minuta, povremeno miješajući, dok češnjak ne omekša i postane mirisan, pazeći da ne zagori.
- Ispecite kozice: Pojačajte vatru na srednje jaku. U tavu s maslacem i češnjakom posložite kozice u jednom sloju. Začinite ih solju i dimljenom paprikom. Pecite 3 minute s jedne strane dok ne promijene boju.
- Završni dodaci: Okrenite kozice i pecite ih još 3 minute s druge strane. Ugasite vatru, dodajte sitno sjeckani peršin i sok limuna, sve dobro promiješajte i maknite s vatre.
- Posluživanje: Na tanjur prvo stavite rižu, zatim dodajte kozice i prelijte sve s umakom od maslaca i češnjaka iz tave. Sa strane poslužite pečene šparoge i krišku limuna za dodatnu svježinu.
Jelo se temelji na mediteranskoj kuhinji, gdje su maslac, češnjak i svježi morski plodovi česta kombinacija. Cijeli proces, od sjeckanja do posluživanja, traje manje od trideset minuta, što odgovara suvremenim trendovima traženja brzih, ali kvalitetnih i zdravih obroka.
