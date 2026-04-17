ZA MANJE OD POLA SATA /

Po savjetu profesionalnog chefa: Recept za savršene kozice s češnjakom

Po savjetu profesionalnog chefa: Recept za savršene kozice s češnjakom
Foto: Shutterstock

Pripremite jelo od kozica, šparoga na žaru i riže, s ključnim sastojkom, koji daje jelu bogat okus, umak od maslaca s češnjakom. Donosimo detaljan recept profesionalnog kuhara

17.4.2026.
6:29
Antonela Ištvan
VOYO logo

Profesionalni chef s dva desetljeća iskustva u vrhunskim restoranima, Andy Cooks, privukao je veliku pažnju na TikToku receptom za kozice. U kratkom videu pokazao je kako pripremiti kozice na maslacu i češnjaku, jelo koje izgleda kao da je posluženo u restoranu, a gotovo je za svega dvadesetak minuta.

Od Michelinovih restorana do zvijezde društvenih mreža

Iza profila Andy Cooks stoji Andy Hearnden, chef rođen na Novom Zelandu s australskom adresom. Prije nego što je postao internetska senzacija, Hearnden je proveo dvadeset godina bruseći zanat u profesionalnim kuhinjama, uključujući i rad u restoranima s Michelinovim zvjezdicama. Nakon pandemije, svoju je strast i znanje odlučio podijeliti sa širom publikom putem društvenih mreža, s ciljem da inspirira ljude da više kuhaju kod kuće.

Njegova pristupačnost i profesionalni savjeti brzo su mu donijeli milijune pratitelja. 

Recept za savršene kozice na maslacu i češnjaku

Donosimo detaljan recept kako biste i sami mogli pripremiti ovo jelo.

Sastojci:

  • 1 kg sirovih kozica, očišćenih (s ostavljenim repovima)
  • 1 cijela glavica češnjaka, sitno nasjeckana
  • 120 g maslaca
  • ½ žličice dimljene paprike
  • ½ vezice svježeg peršina, sitno nasjeckanog
  • Sok 1 limuna
  • Morska sol po ukusu
  • 1 vezica šparoga
  • 20 ml maslinovog ulja
  • Jasmin riža za posluživanje

Priprema:

  1. Pripremite priloge: Skuhajte jasmin rižu prema uputama na pakiranju. Šparogama odrežite drvenaste krajeve, začinite ih solju, prelijte maslinovim uljem i ispecite na grill tavi ili običnoj tavi oko 5 minuta, okrećući ih povremeno dok ne dobiju boju.
  2. Napravite maslac s češnjakom: U velikoj tavi na niskoj vatri otopite maslac. Dodajte sitno sjeckani češnjak i prstohvat soli. Kuhajte polako 8-10 minuta, povremeno miješajući, dok češnjak ne omekša i postane mirisan, pazeći da ne zagori.
  3. Ispecite kozice: Pojačajte vatru na srednje jaku. U tavu s maslacem i češnjakom posložite kozice u jednom sloju. Začinite ih solju i dimljenom paprikom. Pecite 3 minute s jedne strane dok ne promijene boju.
  4. Završni dodaci: Okrenite kozice i pecite ih još 3 minute s druge strane. Ugasite vatru, dodajte sitno sjeckani peršin i sok limuna, sve dobro promiješajte i maknite s vatre.
  5. Posluživanje: Na tanjur prvo stavite rižu, zatim dodajte kozice i prelijte sve s umakom od maslaca i češnjaka iz tave. Sa strane poslužite pečene šparoge i krišku limuna za dodatnu svježinu.

Jelo se temelji na mediteranskoj kuhinji, gdje su maslac, češnjak i svježi morski plodovi česta kombinacija. Cijeli proces, od sjeckanja do posluživanja, traje manje od trideset minuta, što odgovara suvremenim trendovima traženja brzih, ali kvalitetnih i zdravih obroka. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
