Naručio ubojstvo ministra i vlastite sestre: Dosje Jarak otkriva mračne tajne misterioznog slučaja

Andrija Jarak i njegov tim istražuju jedan od najpoznatijih slučajeva hrvatske crne kronike

23.5.2026.
12:29
danas.hr
"Dosje Jarak" gledatelje vraća u 1996. godinu u Vrsar i rekonstruira okolnosti u kojima je ubijen Anton Marčelo Popović, bivši ministar turizma i direktor tvrtke "Anita".

Istragom je utvrđeno da je naručitelj ubojstva bio lokalni poduzetnik Šime Medanić. Ubojstvo je naručio zbog poslovnih i financijskih interesa, a prema presudi za organizaciju je isplaćeno 15 tisuća njemačkih maraka.

U zatvoru organizirao ubojstvo sestre

Medanić je, tijekom izdržavanja kazne, organizirao i ubojstvo svoje sestre Slavice Medanić. U epizodi se rekonstruiraju događaji iz siječnja 2006. godine, kada je Slavica brutalno ubijena u svom stanu. Istraga je pokazala da je Medanić sestrino ubojstvo s cimerom dogovorio u zatvoru, a za ubojstvo je ponudio 40 tisuća eura.

'Naručitelj'

U "Dosjeu Jarak" istražuje se što se dogodilo sa svjedocima i počiniteljima. Kako je ključni posrednik Nikola Grbić pronađen likvidiran s četiri hica samo nekoliko mjeseci kasnije? Iako je sumnja pala na Medanića, dokaza nije bilo. Zašto se drugi plaćeni ubojica objesio u zatvorskoj ćeliji?

Ni maksimalna kazna od 40 godina nije zaustavila naručitelja ubojstava Šimu Medanića. Što ga i danas tjera da iz najčuvanije hrvatske kaznionice pokreće pravne bitke? Je li istina ono što tvrdi – kako već godinama nevin služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva vlastite sestre? Ili je pak riječ o čovjeku koji iz zatvora pokušava utjecati na svjedoke i kupiti vlastitu slobodu?

Novu epizodu "Dosjea Jarak", nazvanu "Naručitelj", ne propustite od 24. svibnja ekskluzivno na platformi Voyo od ponoći. Doznajte odgovore na sva pitanja o slučaju koji je zauvijek promijenio hrvatsku crnu kroniku.

