Savršeno ljetno jelo stvoreno za dijeljenje: Recept za zelenu shakshuku

Kad pomislite na shakshuku, vjerojatno vam se pred očima stvori slika bogatog, crvenog umaka od rajčica i paprika u kojem se nježno poširaju jaja. Jelo koje potječe iz Sjeverne Afrike odavno je postalo globalni hit.

No, posljednjih godina kulinarskim svijetom zavladala je njezina mlađa, vibrantnija sestra: zelena shakshuka. Ona zamjenjuje rajčicu raskošnim zelenilom, nudeći svježiji, lakši i iznimno hranjiv obrok koji se priprema u samo jednoj tavi.

Tradicionalna shakshuka, izvorno jednostavno i zasitno jelo, u zelenoj inačici postaje moderna oda svježini. Umjesto teških okusa rajčice, ova verzija nudi lagane note začinskog bilja, lisnatog povrća i limuna. Savršen je spoj tradicije i suvremenosti – istovremeno poznata, utješna i uzbudljivo drugačija.

Recept za zelenu shakshuku

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Tajna ovog jela leži u slojevitosti okusa i tekstura, a sve počinje s kvalitetnim sastojcima.

Sastojci (za 2-3 osobe):

2 žlice maslinovog ulja

1 veća glavica luka, sitno nasjeckana

2-3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

400-500 g svježeg zelenog lisnatog povrća (špinat, kelj, blitva ili mješavina)

1 velika šaka svježeg začinskog bilja (peršin, kopar, korijander), nasjeckanog

½ žličice kumina u prahu

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

100 ml vode ili povrtnog temeljca

4 velika jaja

Sok od ½ limuna

Za posluživanje: feta sir, čili pahuljice, svježi kruh

Priprema:

Pripremite bazu: U široj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk i pirjajte ga 5-7 minuta dok ne postane staklast i mekan. Dodajte češnjak i kumin te pirjajte još minutu dok ne zamiriše. Dodajte zelenilo: Postupno dodajte lisnato povrće u tavu. Možda će se činiti da ga je previše, ali ono će kuhanjem brzo izgubiti volumen. Miješajte dok svo povrće ne povene i ne stopi se s lukom. Začinite i stvorite umak: Umiješajte nasjeckano začinsko bilje, sol i papar. Ulijte vodu ili temeljac, tek toliko da prekrije dno tave i stvori malo umaka. Pustite da lagano krčka minutu-dvije. Trik za kremastu teksturu: Za nevjerojatno baršunast umak, izvadite otprilike trećinu kuhanog zelenila iz tave i izmiksajte ga u blenderu s malo tekućine iz tave. Vratite kremastu smjesu natrag u tavu i promiješajte. Dodajte jaja: Drvenom žlicom napravite četiri udubljenja (gnijezda) u zelenoj smjesi. Pažljivo razbijte po jedno jaje u svako udubljenje. Kuhajte do savršenstva: Smanjite vatru na najnižu, poklopite tavu i kuhajte 5-10 minuta, ovisno o željenoj čvrstoći žumanjka. Jelo je gotovo kada su bjelanjci kuhani, a žumanjci još uvijek tekući ili mekani. Završni dodir: Maknite tavu s vatre, pokapajte sve svježe iscijeđenim limunovim sokom. Po želji pospite izmrvljenom fetom i čili pahuljicama.

Igra bez granica: personalizirajte svoj obrok

Ljepota zelene shakshuke leži u njezinoj svestranosti. Osnovni recept je tek platno na kojem možete slikati okusima koje volite. Za one koji preferiraju pikantnije note, dodavanje sitno sjeckane jalapeño papričice ili prstohvata čili pahuljica zajedno s češnjakom unijet će ugodnu toplinu, piše RealSimple.

Povrtna komponenta također je podložna promjenama, a brojne varijacije recepata uključuju nasjeckane šparoge, tikvice ili prokulice, dodajući novu dimenziju teksture. Ljubitelji sira mogu obogatiti jelo dodavanjem izmrvljene fete ili kozjeg sira pred sam kraj kuhanja za dodatnu slanost i kremoznost.

Kako poslužiti zelenu rapsodiju?

Shakshuka je društveno jelo koje se poslužuje vruće, izravno iz tave, uz hrskavi kruh za umakanje u žumanjak. Za dodatnu svježinu dodajte grčki jogurt, avokado ili salatu. Iako je izvorno vegetarijanska, izvrsno se slaže i s prženom slaninom ili kobasicom.

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