Punjene paprike ovako će biti puno ukusnije: Isprobajte provjereni recept naših baka

Punjene paprike klasik su tradicionalne kuhinje, osobito popularne tijekom ljetnih mjeseci. Iako se često pripremaju kuhanjem, pečenje u pećnici nudi jedinstvenu prednost: sastojci se lagano karameliziraju, a paprike dobivaju bogatiju, intenzivniju aromu.

Takav način pripreme rezultira sočnim punjenjem i mekom, lagano zapečenom paprikom, stvarajući harmoničan spoj okusa.

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Recept za punjene paprike iz pećnice

Ovaj recept za pripremu osam do deset punjenih paprika temelji se na klasičnim sastojcima, a rezultat je jelo koje se odlikuje bogatstvom okusa i prepoznatljivom aromom. Pečene punjene paprike tradicionalno se poslužuju uz pire krumpir, koji svojom kremastom teksturom izvrsno nadopunjuje bogati umak od rajčice.

Sastojci:

500 g miješanog mljevenog mesa (junetina i svinjetina)

100 g riže

1 veća glavica luka

2 do 3 češnja češnjaka

1 jaje

sol, papar, slatka mljevena paprika

svježi peršin

500 ml pasirane rajčice

200 ml vode ili temeljca

malo ulja

po želji kriške krumpira za zatvaranje

Postupak:

Paprike operite, odrežite im vrhove i pažljivo očistite od sjemenki i unutarnjih žilica. Za pripremu nadjeva, na ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Potom dodajte sjeckani češnjak i kratko ga popržite dok ne otpusti aromu. U većoj zdjeli sjedinite mljeveno meso, sirovu rižu, jaje, ohlađeni luk s češnjakom, sjeckani peršin te začine po ukusu – sol, papar i žličicu slatke paprike. Sve sastojke temeljito izmiješajte rukama kako biste dobili homogenu smjesu. Pripremljenim nadjevom punite paprike, pazeći da ostavite otprilike centimetar slobodnog prostora pri vrhu jer će riža tijekom pečenja nabubriti. Punjene paprike uspravno posložite u nauljenu vatrostalnu posudu. U posebnoj posudi pomiješajte pasiranu rajčicu s vodom ili temeljcem, začinite solju i paprom te prelijte preko paprika tako da tekućina dosegne približno do polovice njihove visine. Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 190°C. Prvih 45 minuta jelo pecite prekriveno aluminijskom folijom. Zatim uklonite foliju i pecite dodatnih 20 do 30 minuta, odnosno dok paprike na vrhu ne poprime zlatnosmeđu boju.

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