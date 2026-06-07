Punjene paprike ovako će biti puno ukusnije: Isprobajte provjereni recept naših baka
Priprema punjenih paprika zahtijeva određeno vrijeme, a rezultat je ukusan obrok koji će zadovoljiti sve ljubitelje tradicionalne kuhinje
Punjene paprike klasik su tradicionalne kuhinje, osobito popularne tijekom ljetnih mjeseci. Iako se često pripremaju kuhanjem, pečenje u pećnici nudi jedinstvenu prednost: sastojci se lagano karameliziraju, a paprike dobivaju bogatiju, intenzivniju aromu.
Takav način pripreme rezultira sočnim punjenjem i mekom, lagano zapečenom paprikom, stvarajući harmoničan spoj okusa.
Recept za punjene paprike iz pećnice
Ovaj recept za pripremu osam do deset punjenih paprika temelji se na klasičnim sastojcima, a rezultat je jelo koje se odlikuje bogatstvom okusa i prepoznatljivom aromom. Pečene punjene paprike tradicionalno se poslužuju uz pire krumpir, koji svojom kremastom teksturom izvrsno nadopunjuje bogati umak od rajčice.
Sastojci:
- 500 g miješanog mljevenog mesa (junetina i svinjetina)
- 100 g riže
- 1 veća glavica luka
- 2 do 3 češnja češnjaka
- 1 jaje
- sol, papar, slatka mljevena paprika
- svježi peršin
- 500 ml pasirane rajčice
- 200 ml vode ili temeljca
- malo ulja
- po želji kriške krumpira za zatvaranje
Postupak:
- Paprike operite, odrežite im vrhove i pažljivo očistite od sjemenki i unutarnjih žilica.
- Za pripremu nadjeva, na ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Potom dodajte sjeckani češnjak i kratko ga popržite dok ne otpusti aromu.
- U većoj zdjeli sjedinite mljeveno meso, sirovu rižu, jaje, ohlađeni luk s češnjakom, sjeckani peršin te začine po ukusu – sol, papar i žličicu slatke paprike.
- Sve sastojke temeljito izmiješajte rukama kako biste dobili homogenu smjesu. Pripremljenim nadjevom punite paprike, pazeći da ostavite otprilike centimetar slobodnog prostora pri vrhu jer će riža tijekom pečenja nabubriti.
- Punjene paprike uspravno posložite u nauljenu vatrostalnu posudu. U posebnoj posudi pomiješajte pasiranu rajčicu s vodom ili temeljcem, začinite solju i paprom te prelijte preko paprika tako da tekućina dosegne približno do polovice njihove visine.
- Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 190°C. Prvih 45 minuta jelo pecite prekriveno aluminijskom folijom. Zatim uklonite foliju i pecite dodatnih 20 do 30 minuta, odnosno dok paprike na vrhu ne poprime zlatnosmeđu boju.
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