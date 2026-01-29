Ne bacajte sjemenke iz paprika: Vrtlar otkrio genijalan trik za besplatne sadnice

Siječanj donosi brojne zadatke, a među njima se nalaze i neki poslovi u vrtu koje biste trebali obaviti upravo sada. Iako mnogi izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom hladnijih i vlažnijih mjeseci, čini se da se povremeni trud itekako može isplatiti, pogotovo uz savjete stručnjaka.

Michael Griffiths, strastveni zaljubljenik u vrtlarstvo koji redovito dijeli korisne savjete na Instagramu, smatra da je sada idealno vrijeme za posvetiti se ljutim papričicama. Prema njegovim riječima, umjesto da ostatke i sjemenke bacate, trebali biste ih sačuvati jer imaju sjajnu svrhu u vrtu.

Trik koji je zaludio vrtlare

Ovaj vrtlarski guru nedavno je na društvenim mrežama podijelio dragocjeni savjet, objasnivši što bi svaki vrtlar trebao znati. Možda će vas iznenaditi da postoji nekoliko kultura koje možete početi uzgajati i prije kraja siječnja.

U svojoj objavi, koju je prenio i britanski Mirror, Michael je napisao: "Prestanite kupovati sadnice ljutih paprika. Možete ih uzgojiti besplatno koristeći nešto što vjerojatno bacate. Idući put kada režete papriku, sačuvajte sjemenke i pretvorite kuhinjske ostatke u produktivne biljke. Jednostavno je, povoljno i savršeno ako nemate puno prostora".

Kako posaditi ljute papričice?

U svom videu, Griffiths je gledateljima pokazao jednostavan proces, dokazujući da ga svatko može savladati. Ostatke sjemenki jednostavno je stavio u plastičnu posudu napunjenu vlažnim kompostom.

Zatim je sjemenke lagano prekrio dodatnim slojem komposta prije nego što je vratio poklopac kako bi stvorio efekt "mini staklenika". Preporučuje da se posuda stavi na toplo i svijetlo mjesto, a za nekoliko tjedana biljke će biti spremne za presađivanje u veće tegle.

Ispostavilo se da je samo jedna paprika dovoljna za uzgoj čitavog usjeva, a trik jednako dobro funkcionira i s čili papričicama.

Pravo vrijeme za sadnju ljutih papričica

Njegov video prikupio je više od 9000 lajkova, a mnogi su u komentarima izrazili želju da i sami isprobaju ovaj trik.

Jedna je korisnica oduševljeno napisala: "Obožavam ovo! Apsolutno ću isprobati!", dok je druga dodala: "Ja sam to radila prošle godine. Dobila sam puno paprika. Morala sam ih zamrznuti jer ih je bilo previše za pojesti odjednom".

Michael smatra da je siječanj idealno vrijeme za početak uzgoja ljutih papričica, dok bi se sa slatkim paprikama trebalo pričekati do veljače.

Sjemenke koje se nalaze unutar paprika savršene su za razmnožavanje novih biljaka. Za uspješan uzgoj potrebno je prvo osušiti sjemenke, a zatim ih posaditi u topao i vlažan supstrat. Osjetljive su na toplinu i sunce, stoga je prozorska daska na svijetlom mjestu najbolji izbor za početak.

Na pitanje jednog pratitelja može li se započeti krajem siječnja, Michael je kratko odgovorio: "Ljute u siječnju, slatke paprike u veljači." Drugim riječima, sada je pravo vrijeme da iskoristite potencijal sjemenki koje biste inače bacili. Ovo je zaista koristan savjet kojeg se vrijedi sjetiti pri idućoj pripremi obroka.

