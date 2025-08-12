Punjene paprike na četiri načina: Isprobajte ih i pronađite svoj omiljeni recept

Punjene paprike jedno su od onih jela koja su s vremenom postale simbol tradicije, zajedništva i okusa koji pamte sve generacije diljem regije. Sočno meso, mirisni začini i mekana paprika savršeno se stapaju u jedno, a kuhaju se u bogatom umaku od rajčice koji upija sve okuse i daje jelu prepoznatljivu aromu. Najbolje su kad odstoje i kad ih se podgrije jer, kako mnogi kažu, drugi dan su još bolje.

Njihov bogati okus i miris koji ispunjava kuću vraćaju nas u djetinjstvo i okupljaju obitelj za stolom, a priprema je jednostavnija nego što mislite.

Klasičan recept za punjene paprike

Ako želite isprobati najjednostavniji recept za savršene punjene paprike, onda ste na pravom mjestu. Prije same pripreme ovog tradicionalnog jela, potrebno je znati kako odabrati prave paprike, a najpoznatija vrsta koja se koristi je paprika babura. Crvene i žute paprike obično su slađe, dok zelene imaju blago travnatu, pomalo gorkastu notu. Prilikom odabira, obratite pažnju da kupujete čvrste, sjajne plodove bez oštećenja, po mogućnosti slične veličine kako bi se ravnomjerno skuhale.

Sastojci:

8-10 srednje velikih paprika babura

500 g miješanog mljevenog mesa (junetina i svinjetina)

100 g riže

1 velika glavica luka

2-3 češnja češnjaka

1 jaje

Sol, papar, slatka crvena paprika

Sjeckani svježi peršin

Za umak:

2 žlice koncentrata rajčice

voda ili temeljac

Priprema:

1. Priprema paprika i riže: Paprike operite, odrežite im vrh s peteljkom i pažljivo očistite od sjemenki, a rižu skuhajte do pola (otprilike 7-8 minuta) i ocijedite.

2. Priprema nadjeva: Na malo ulja dodajte sitno sjeckani luk i dinstajte dok ne postane staklast te dodajte usitnjeni češnjak. U veću zdjelu stavite mljeveno meso, dodajte ohlađeni pirjani luk i češnjak, polukuhanu rižu, jaje, sol, papar, žličicu crvene paprike i sjeckani peršin. Sve dobro izmiješajte rukama dok ne dobijete kompaktnu smjesu.

3. Punjenje: Pripremljenom smjesom nadjenite paprike, ali nemojte ih prepuniti jer će riža tijekom kuhanja nabubriti.

4. Priprema za kuhanje: Punjene paprike složite uspravno u široki lonac, jednu do druge. U posudi razmutite koncentrat rajčice s otprilike 500 ml vode ili temeljca i prelijte preko paprika tako da budu gotovo potpuno prekrivene tekućinom.

5. Kuhanje: Stavite lonac na laganu vatru i kuhajte poklopljeno otprilike 60-90 minuta, dok paprike potpuno ne omekšaju, a meso se ne skuha. Povremeno lagano protresite lonac i poslužite toplo.

Dodatan savjet: Poslužite uz pire krumpir koji sjajno odgovara ovom jelu

Foto: Nino Strmotic/pixsell

Punjene paprike na starinski način

Za one koji se sjećaju okusa iz bakine kuhinje, donosimo savjete kako dobiti okus punjenih paprika koji će vas vratiti u djetinjstvo.

Sporo kuhanje: Kuhajte paprike na najnižoj mogućoj temperaturi barem 2 sata. Što se duže kuhaju, umak će biti gušći, a paprike mekše i ukusnije.

Kuhajte paprike na najnižoj mogućoj temperaturi barem 2 sata. Što se duže kuhaju, umak će biti gušći, a paprike mekše i ukusnije. Dodatak suhog mesa: U lonac s paprikama dodajte komad suhe slanine ili rebara koji će umaku dati dimljenu aromu.

U lonac s paprikama dodajte komad suhe slanine ili rebara koji će umaku dati dimljenu aromu. Lagana zaprška: Iako moderna kuhinja izbjegava zapršku, mnogi stari recepti je koriste. Pred kraj kuhanja, na malo ulja popržite žlicu brašna i malo crvene paprike, zalijte s malo hladne vode, dobro promiješajte da nema grudica i polako umiješajte u umak s paprikama i pustite da prokuha još nekoliko minuta.

Recept za punjene paprike na dalmatinski način

Dalmatinska verzija donosi dašak Mediterana i nešto lakše okuse. Ključ je u svježim začinima i kvalitetnim sastojcima.

Recept za nadjev: U smjesu za nadjev, uz meso i rižu, dodajte sitno sjeckanu pancetu (oko 50 grama). Umjesto peršina iz klasičnog recepta, koristite mješavinu mediteranskih začina koji najčešće sadržava peršin, ružmarin i bosiljak.

U smjesu za nadjev, uz meso i rižu, dodajte sitno sjeckanu pancetu (oko 50 grama). Umjesto peršina iz klasičnog recepta, koristite mješavinu mediteranskih začina koji najčešće sadržava peršin, ružmarin i bosiljak. Umak: Umjesto koncentrata od rajčice, koristite sjeckane pelate ili pasirane svježe rajčice koje će umaku dati svježiji i lakši okus.

Umjesto koncentrata od rajčice, koristite sjeckane pelate ili pasirane svježe rajčice koje će umaku dati svježiji i lakši okus. Kuhanje: U umak dodajte list lovora te nekoliko zrna papra. Kuhajte na laganoj vatri, a pred kraj kuhanja možete dodati i malo bijelog vina za dodatnu aromu.

Foto: Shutterstock

Kako pripremiti punjene paprike iz pećnice?

Iako zvuči neobično, moguće je pripremiti punjene paprike u pećnici. To je jednostavna alternativa kuhanju u loncu, a rezultat je sjajan.

Priprema: Paprike pripremite i napunite prema klasičnom receptu.

Paprike pripremite i napunite prema klasičnom receptu. Slaganje i pečenje: Složite ih u dublju vatrostalnu posudu ili lim za pečenje. Prelijte ih umakom od rajčice, ali koristite nešto manje tekućine nego za kuhanje te pokrijte posudu aluminijskom folijom.

Složite ih u dublju vatrostalnu posudu ili lim za pečenje. Prelijte ih umakom od rajčice, ali koristite nešto manje tekućine nego za kuhanje te pokrijte posudu aluminijskom folijom. Temperatura i vrijeme: Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 45-50 minuta nakon čega skinite aluminijsku foliju.

Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 45-50 minuta nakon čega skinite aluminijsku foliju. Dodajte zapečeni sir (opcionalno): Nakon što ste skinuli foliju, po vrhu svake paprike stavite krišku sira (npr. mozzarella ili gauda) i zapecite još 10-15 minuta, dok se sir ne otopi i ne dobije zlatnu boju.

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Samoposlužni štandovi u Baranji: Kupuješ bez da te netko gleda, a ako nemaš novac - ostaviš poruku