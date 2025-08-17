Umjetna inteligencija stvorit će potpuno nova zanimanja: Za ovih pet visoke plaće su zagarantirane

Dok se u javnosti sve češće govori o poslovima koje će umjetna inteligencija (AI) zamijeniti, rjeđe se ističe činjenica da bi upravo AI mogao otvoriti vrata potpuno novim karijerama i to onima s iznimno visokim primanjima.

Brojni stručnjaci upozoravaju na potencijalne gubitke radnih mjesta, osobito u sektorima poput ugostiteljstva, maloprodaje, logistike i administracije. Međutim, paralelno s tim trendom razvijaju se i potpuno nova zanimanja, potaknuta razvojem tehnologije, za koja trenutačno ne postoje formalne pozicije.

Foto: Shutterstock

Visoko plaćeni poslovi budućnosti

Prema izvješću objavljenom na Mediumu, stvorit će se posve nova radna mjesta i to vrlo dobro plaćena. Riječ je o poslovima koji još ne postoje, ali bi uskoro mogli postati iznimno traženi.

1. AI inženjer za emocije

Kako AI postaje sve napredniji, tvrtke žele da bolje razumije ljude, uključujući emocije. Zato će trebati stručnjake koji će učiti AI kako prepoznati i pravilno reagirati na osjećaje. Primjerice, ako komunicirate s AI terapeutom ili trenerom, očekujete da vas taj "digitalni sugovornik" doista razumije. Kombinacija emocionalne inteligencije i znanja o tehnologiji bit će ključna u ovom poslu.

Prema izvješću, očekivana godišnja plaća za ovu poziciju iznosi oko 300.000 dolara (oko 256.000 eura).

2. Dizajner digitalnih osobnosti

Virtualni influenceri već su prisutni na društvenim mrežama, a očekuje se da će u budućnosti njihova izrada postati sofisticiranija. Dizajneri digitalnih osobnosti bit će zaduženi za osmišljavanje virtualnih likova uključujući njihov izgled, osobnost, glas i pozadinske priče.

Ove će digitalne persone imati ulogu trenera, streamera, savjetnika ili zabavljača, a njihovo uvjerljivo ponašanje i "karakter" bit će rezultat rada tima stručnjaka za dizajn, psihologiju i komunikaciju.

3. Revizor etičnosti algoritama

S obzirom na sve veću prisutnost algoritama u svakodnevnom životu, raste potreba za stručnjacima koji će neovisno nadzirati njihov rad. Revizori algoritama analizirat će potencijalnu pristranost, netransparentnost ili neetično ponašanje AI sustava, osobito u područjima poput zapošljavanja, kreditnog ocjenjivanja ili sadržajnih preporuka na društvenim mrežama.

Cilj ove uloge je osigurati pravičnost, sigurnost i odgovornost u radu naprednih AI rješenja.

4. Kustos sintetičke memorije

Kako AI sustavi postaju sve više personalizirani, postavlja se pitanje kako se "pamti" interakcija s korisnicima. Kustosi sintetičke memorije bit će zaduženi za oblikovanje načina na koji AI pamti, organizira i koristi informacije u dugoročnim interakcijama s ljudima.

Ovaj posao zahtijeva kombinaciju znanja iz znanosti o podacima, mentalnog zdravlja i pripovijedanja, s ciljem stvaranja korisnih, emocionalno inteligentnih i dosljednih AI suputnika.

5. AI arhitekti

Razvoj umjetne inteligencije neće se zaustaviti na digitalnim sučeljima. U budućnosti će biti potrebni stručnjaci koji će projektirati stvarne fizičke prostore integrirane s AI sustavima – poput pametnih učionica, domova koji uče navike stanara ili urbanih prostora koji se prilagođavaju potrebama građana u stvarnom vremenu.

Ovi "AI arhitekti" kombinirat će znanja iz urbanizma, dizajna, tehnologije i društvenih znanosti.

