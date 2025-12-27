Zimi više jedemo i skloni smo debljanju: 'To je vrlo česta pojava i to s razlogom'

Osjećate li se gladnije ili imate jaču želju za hranom s dolaskom hladnijeg i mračnijeg vremena? Niste jedini. Postoje brojni biološki i psihološki čimbenici koji doprinose pojačanoj želji za jelom tijekom zime, što lako može dovesti do debljanja.

Međutim, ako vas brine nakupljanje kilograma ili jednostavno želite pronaći zdravije načine za utažiti želju za hranom bez unosa previše kalorija, na pravom ste mjestu. Nutricionistica i dijetetičarka Brea Lofton za časopis HELLO! objasnila je zašto zimi jedemo više i što naše prehrambene žudnje zapravo znače.

Zašto zimi žudimo za ugljikohidratima?

Želja za obrocima i grickalicama bogatim ugljikohidratima česta je pojava tijekom zime, i to s dobrim razlogom. "Postoji stvarna biologija iza zimske žudnje za ugljikohidratima. Kada temperature padnu, a dani postanu kraći, tijelo prilagođava nekoliko unutarnjih sustava kako bi ostalo toplo i uravnoteženo", objašnjava Brea Lofton, nutricionistica i dijetetičarka iz tvrtke Lumen.

Ugljikohidrati kao 'hrana za utjehu'

Osim biološke potrebe, želju za ugljikohidratima potiče i njihov utjecaj na naše raspoloženje. "Ugljikohidrati ne služe samo kao gorivo za tijelo, oni mogu kratkoročno podići i naše raspoloženje. Tijekom mračnijih mjeseci, smanjena izloženost dnevnom svjetlu može sniziti aktivnost serotonina u mozgu, kemikalije koja nam pomaže da se osjećamo smireno i zadovoljno", pojašnjava nutricionistica.

"Unos ugljikohidrata potiče oslobađanje inzulina, što omogućuje da više triptofana (građevnog bloka serotonina) dospije u mozak. To pomaže privremeno podići razinu serotonina, zbog čega nam hrana poput tjestenine, kruha i krumpira pruža osjećaj ugode i topline tijekom hladnih, tmurnih dana."

Utjecaj kraćih dana na apetit

Smanjen broj sunčanih sati tijekom zime također može utjecati na našu prehranu. "Kada je dnevno svjetlo ograničeno, naš cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji 24-satni sat tijela, može se poremetiti. To utječe na kvalitetu sna, razinu energije i regulaciju apetita. Kao posljedica toga, ljudi su skloniji žudjeti za kaloričnijom hranom ili onom bogatom ugljikohidratima", dodaje Brea.

Kako hladnoća utječe na skladištenje masti?

Nisu samo pojačane želje za hranom krive za debljanje: niže temperature utječu i na to kako tijelo koristi i skladišti masnoće.

"Kada temperature padnu, tijelo aktivira smeđu mast, posebnu vrstu masnog tkiva koja sagorijeva kalorije kako bi proizvela toplinu. U teoriji, to bi trebalo povećati potrošnju energije. Međutim, postoji i druga strana priče. Hladnije vrijeme također povećava apetit, a mnogi se ljudi manje kreću zimi. Iako smeđa mast troši nešto energije, naš prirodni instinkt da jedemo više i sklonost neaktivnosti nažalost mogu nadjačati tu korist", kaže dijetetičarka.

Postoje i dokazi da kraći dani i manja izloženost svjetlu signaliziraju tijelu da prijeđe u način očuvanja energije, što je ostatak evolucijskog odgovora na "zimsku oskudicu". U modernom životu to se može prevesti u lakše skladištenje masti ako prehrana i aktivnost nisu uravnotežene.

Pametni načini za borbu protiv zimskog debljanja

Srećom, možete zadovoljiti svoje želje i jesti hranjive, tople obroke bez nužnog nakupljanja kilograma. Usredotočite se na cjelovite namirnice i izdašna domaća jela poput juha i variva, koja mogu ispuniti vaše želje i pružiti energiju koja se sporo oslobađa.

Dajte prednost proteinima i vlaknima

"Ovi nutrijenti pomažu da se duže osjećate sito i stabiliziraju šećer u krvi, što smanjuje želju za ugljikohidratima. Razmislite o jajima, ribi, grčkom jogurtu, leći ili bogatim juhama od povrća. Kombinirajte ugljikohidrate s proteinima i zdravim mastima kako biste spriječili nagle skokove i padove šećera", savjetuje Brea.

Birajte bolje ugljikohidrate, a ne izbacujte ih

"Ugljikohidrati nisu neprijatelj, posebno zimi. Odlučite se za cjelovite žitarice, korjenasto povrće i mahunarke umjesto rafiniranih šećera. Oni će vam i dalje pružiti utjehu, ali s više hranjivih tvari i sporijim oslobađanjem energije."

Promjena navika za održavanje forme

Uz promjene u prehrani, sljedeće navike mogu pomoći u sprječavanju zimskog debljanja.

Uskladite se sa svojim unutarnjim satom

"Pokušajte se izložiti prirodnom svjetlu rano ujutro. Čak i 15 minuta jutarnjeg sunca pomaže vašem cirkadijalnom ritmu da ostane na pravom putu, poboljšavajući energiju, san i kontrolu apetita. Jedite obroke u redovito vrijeme, idealno tijekom dana, i izbjegavajte teške kasnovečernje obroke kada se metabolizam prirodno usporava."

Ostanite aktivni, čak i u zatvorenom

"Hladno vrijeme može učiniti vježbanje na otvorenom neprivlačnim, ali kretanje je ključno za naš metabolizam. Kućni treninzi, joga ili brze šetnje mogu održati 'motor' vašeg tijela upaljenim. Trening snage je posebno učinkovit zimi jer izgradnja mišića pomaže sagorijevanju više kalorija u mirovanju."

Fokusirajte se na dosljednost, ne na savršenstvo

"Prirodno je da napredak uspori zimi, stoga si postavite cilj održavanja težine ili sporog gubitka umjesto forsiranja brzih rezultata. Gledajte na zimu kao na sezonu 'održavanja i zamaha', postavljajući temelje za aktivnije mjesece koji dolaze."

Možda će vam trebati malo više motivacije, ali moguće je ostati aktivan tijekom zime. Kratki treninzi u zatvorenom, poput joge ili istezanja, mogu biti vrlo učinkoviti. Ako se ipak odlučite za vježbanje na otvorenom, neka vam sigurnost bude na prvom mjestu – utoplite se, budite vidljivi i dostupni.

