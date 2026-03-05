Iran prvi put dronom pogodio Azerbajdžan! Pojavile se snimke udara, ima ozlijeđenih

Dva civila ozlijeđena su u napadu iranskog drona u Azerbajdžanu, priopćilo je azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova, javlja BBC.

"Jedan dron udario je u zgradu terminala zračne luke u Nahčivanu, dok je drugi dron pao u blizini školske zgrade u selu Šakarabad", navodi ministarstvo.

Aerodrom u Nahčivanu nalazi se oko 10 kilometara od granice s Iranom. U napadu dronom oštećena je zgrada zračne luke i ozlijeđena su dva civila. Iranskom veleposlaniku u Azerbajdžanu bit će uručena prosvjedna nota, najavili su iz ministarstva.

Na X-u su se pojavile i navodne snimke udara drona u zračnu luku u Nahčivanu.

Video of Iranian drone hitting the Nakhchivan airport in Azerbaijan. pic.twitter.com/hlLIC0MiZy — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) March 5, 2026

Izbio požar

Prema prvim informacijama u udaru drona na područje aerodroma ozlijeđeno je dvoje ljudi. Još jedan dron pao je nedaleko od škole.

Iranian Shahed drones have just struck Azerbaijan’s Nakhchivan Airport. pic.twitter.com/C3deCZgyMZ — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 5, 2026

Izvor Reutersa javlja da je nakon incidenta izbio požar, a vlasti bi uskoro trebale objaviti službeno priopćenje.

