EKSPLOZIJA NA AERODROMU /

Iran prvi put dronom pogodio Azerbajdžan! Pojavile se snimke udara, ima ozlijeđenih

Foto: screenshot x

Dva civila ozlijeđena su u napadu iranskog drona u Azerbajdžanu, priopćilo je azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova

5.3.2026.
10:59
danas.hr
screenshot x
Dva civila ozlijeđena su u napadu iranskog drona u Azerbajdžanu, priopćilo je azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova, javlja BBC.

"Jedan dron udario je u zgradu terminala zračne luke u Nahčivanu, dok je drugi dron pao u blizini školske zgrade u selu Šakarabad", navodi ministarstvo. 

Aerodrom u Nahčivanu nalazi se oko 10 kilometara od granice s Iranom. U napadu dronom oštećena je zgrada zračne luke i ozlijeđena su dva civila. Iranskom veleposlaniku u Azerbajdžanu bit će uručena prosvjedna nota, najavili su iz ministarstva.

Na X-u su se pojavile i navodne snimke udara drona u zračnu luku u Nahčivanu.

 

Izbio požar

Prema prvim informacijama u udaru drona na područje aerodroma ozlijeđeno je dvoje ljudi. Još jedan dron pao je nedaleko od škole. 

 

 

Izvor Reutersa javlja da je nakon incidenta izbio požar, a vlasti bi uskoro trebale objaviti službeno priopćenje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže 'hormuška inflacija': Zbog sukoba na Bliskom istoku divljaju cijene goriva, avionskih karata, ali i hrane

IranDronoviAzerbajdžan
