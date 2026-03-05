FREEMAIL
OBRAT U GOSPIĆU /

Tvornica litija je već izgrađena, ali Ministarstvo se predomislilo: 'Ako sruše cijeli projekt...'

Nakon što im je u gradu ilegalno deponiran infektivni otpad, u Gospiću pušu i na hladno. Pa se sada pitaju što im to nosi tvornica za preradu litija. Tvornica je već izgrađena, ali sve stoji, jer Ministarstvo zaštite okoliša sada kaže da bi možda ipak trebalo napraviti studiju utjecaja na okoliš. Iako ju je trebalo provesti prije nego se tvornica izgradila s obzirom na to da je riječ o kemijskoj industriji. Investitor bi mogao izgubiti građevinsku dozvolu za projekt u koji je uložio 10 milijuna eura.

5.3.2026.
12:02
Nikolina Radić
GospićLitijTvornicaStudija Utjecaja Na Okoliš
