Međuobrok koji potiče mršavljenje i drži vas sitima: 'Sve što vam treba već imate kod kuće'

Nutricionistica je podijelila recept za jednostavan i brz obrok bogat proteinima koji vam može pomoći u postizanju kalorijskog deficita i gubitku kilograma.

U potrazi ste za brzim, a zasitnim međuobrokom koji će vas napuniti energijom i pomoći u održavanju linije? Prema pisanju portala Express, nutricionistica i osobna trenerica Tara podijelila je na TikTok profilu recept za obrok bogat proteinima i vlaknima koji se brzo priprema, a može biti ključan saveznik u mršavljenju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tara preporučuje "uravnotežen međuobrok" s otprilike 25 grama proteina, napravljen od sastojaka koje većina ljudi već ima kod kuće. Riječ je o zdjeli grčkog jogurta s pažljivo odabranim dodacima poput jabuke, orašastih plodova i sjemenki.

Uravnotežen obrok koji pomaže kod mršavljenja

U svom videu objasnila je odabir svakog sastojka:

200 g grčkog jogurta (nula posto masti) izvrstan je izvor proteina koji osigurava sitost.

Jabuka je bogata vlaknima, kalijem, vitaminom C i antioksidansima.

Maslac od kikirikija daje bogat okus i dodatne zdrave masti.

Sjemenke bundeve izvor su cinka, koji je važan za zdravlje kože.

Indijski oraščići i bademi sadrže vitamine B skupine, magnezij, vitamin E i minerale.

Orasi su poznati po visokom udjelu omega-3 masnih kiselina.

Savjet za lakši kalorijski deficit

Tara savjetuje: "Umjesto da za međuobrok jedete samo orašaste plodove, zašto ga ne biste učinili uravnoteženijim s proteinima iz jogurta i vlaknima iz voća kako biste dulje ostali siti?".

Dodaje i ključan savjet za one kojima je cilj mršavljenje: "Ako želite smanjiti masno tkivo, maslac od kikirikija zamijenite bobičastim voćem kako biste lakše ostali u kalorijskom deficitu".

Zašto su vlakna ključna za zdravlje?

Zdjela jogurta odličan je izbor jer omogućuje kombiniranje različitog voća i dodataka, čime se unosi raznolikost hranjivih tvari. Vlakna su, naglašava Tara, iznimno važna za probavu, prevenciju dijabetesa tipa 2 i smanjenje razine kolesterola.

S time se slažu i zdravstvene institucije. Prema britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu (NHS), prehrana bogata vlaknima povezana je s manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i raka crijeva. Hrana bogata vlaknima također potiče osjećaj sitosti, pomaže probavi i sprječava zatvor.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) također ističe da vlakna pomažu u kontroli šećera u krvi i upravljanju tjelesnom težinom. Budući da ih tijelo ne razgrađuje i ne apsorbira, vlakna ne uzrokuju nagli skok šećera u krvi kao drugi ugljikohidrati.

Kako jednostavno povećati unos vlakana?

Za one koji žele uvrstiti više vlakana u prehranu, postoji nekoliko jednostavnih trikova. Odaberite žitarice za doručak s visokim udjelom vlakana, kruh od cjelovitog zrna, jedite krumpir s korom te dodajte mahunarke u variva, salate i druga jela.

Također, važno je pri kupovini provjeravati deklaracije. Primjerice, voćni jogurti često sadrže visoke količine dodanog šećera, stoga je preporuka birati verzije s manje šećera ili se držati običnog grčkog jogurta kojem sami dodajete svježe voće.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'