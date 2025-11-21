FREEMAIL
BRZO I EFIKASNO /

Međuobrok koji potiče mršavljenje i drži vas sitima: 'Sve što vam treba već imate kod kuće'

Međuobrok koji potiče mršavljenje i drži vas sitima: 'Sve što vam treba već imate kod kuće'
×
Foto: Shutterstock

Nutricionistica je podijelila recept za obrok bogat proteinima i vlaknima koji može biti ključan saveznik u mršavljenju

21.11.2025.
7:11
Antonela Ištvan
Shutterstock
Nutricionistica je podijelila recept za jednostavan i brz obrok bogat proteinima koji vam može pomoći u postizanju kalorijskog deficita i gubitku kilograma.

U potrazi ste za brzim, a zasitnim međuobrokom koji će vas napuniti energijom i pomoći u održavanju linije? Prema pisanju portala Express, nutricionistica i osobna trenerica Tara podijelila je na TikTok profilu recept za obrok bogat proteinima i vlaknima koji se brzo priprema, a može biti ključan saveznik u mršavljenju.

Tara preporučuje "uravnotežen međuobrok" s otprilike 25 grama proteina, napravljen od sastojaka koje većina ljudi već ima kod kuće. Riječ je o zdjeli grčkog jogurta s pažljivo odabranim dodacima poput jabuke, orašastih plodova i sjemenki.

Uravnotežen obrok koji pomaže kod mršavljenja

U svom videu objasnila je odabir svakog sastojka:

  • 200 g grčkog jogurta (nula posto masti) izvrstan je izvor proteina koji osigurava sitost.
  • Jabuka je bogata vlaknima, kalijem, vitaminom C i antioksidansima.
  • Maslac od kikirikija daje bogat okus i dodatne zdrave masti.
  • Sjemenke bundeve izvor su cinka, koji je važan za zdravlje kože.
  • Indijski oraščići i bademi sadrže vitamine B skupine, magnezij, vitamin E i minerale.
  • Orasi su poznati po visokom udjelu omega-3 masnih kiselina.
@strengthkitchen Instead of filling up on just nuts as a snack why not make it a little more of balanced snack with some protein from yogurt and fibre from fruit to keep you full. If your goal is fatloss or weightloss you can swap the peanut butter for berries to help you stay in a calorie deficit. Yogurt bowls are great as you can switch for different types of fruit and toppings to help get in a variety of nutrients and fibre. Fibre is important for helping digestion, preventing against type 2 diabetes, helping lower cholesterol and more. #highproteinmeals #highproteinsnack #caloriedeficit #yogurtbowl #whatieatinaday #weightlosstip #balancedsnack ♬ Popular - From The Idol Vol. 1 (Music from the HBO Original Series) - The Weeknd & Madonna

Savjet za lakši kalorijski deficit

Tara savjetuje: "Umjesto da za međuobrok jedete samo orašaste plodove, zašto ga ne biste učinili uravnoteženijim s proteinima iz jogurta i vlaknima iz voća kako biste dulje ostali siti?".

Dodaje i ključan savjet za one kojima je cilj mršavljenje: "Ako želite smanjiti masno tkivo, maslac od kikirikija zamijenite bobičastim voćem kako biste lakše ostali u kalorijskom deficitu".

Zašto su vlakna ključna za zdravlje?

Zdjela jogurta odličan je izbor jer omogućuje kombiniranje različitog voća i dodataka, čime se unosi raznolikost hranjivih tvari. Vlakna su, naglašava Tara, iznimno važna za probavu, prevenciju dijabetesa tipa 2 i smanjenje razine kolesterola.

S time se slažu i zdravstvene institucije. Prema britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu (NHS), prehrana bogata vlaknima povezana je s manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i raka crijeva. Hrana bogata vlaknima također potiče osjećaj sitosti, pomaže probavi i sprječava zatvor.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) također ističe da vlakna pomažu u kontroli šećera u krvi i upravljanju tjelesnom težinom. Budući da ih tijelo ne razgrađuje i ne apsorbira, vlakna ne uzrokuju nagli skok šećera u krvi kao drugi ugljikohidrati.

Kako jednostavno povećati unos vlakana?

Za one koji žele uvrstiti više vlakana u prehranu, postoji nekoliko jednostavnih trikova. Odaberite žitarice za doručak s visokim udjelom vlakana, kruh od cjelovitog zrna, jedite krumpir s korom te dodajte mahunarke u variva, salate i druga jela.

Također, važno je pri kupovini provjeravati deklaracije. Primjerice, voćni jogurti često sadrže visoke količine dodanog šećera, stoga je preporuka birati verzije s manje šećera ili se držati običnog grčkog jogurta kojem sami dodajete svježe voće.

