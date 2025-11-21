Međuobrok koji potiče mršavljenje i drži vas sitima: 'Sve što vam treba već imate kod kuće'
Nutricionistica je podijelila recept za obrok bogat proteinima i vlaknima koji može biti ključan saveznik u mršavljenju
Nutricionistica je podijelila recept za jednostavan i brz obrok bogat proteinima koji vam može pomoći u postizanju kalorijskog deficita i gubitku kilograma.
U potrazi ste za brzim, a zasitnim međuobrokom koji će vas napuniti energijom i pomoći u održavanju linije? Prema pisanju portala Express, nutricionistica i osobna trenerica Tara podijelila je na TikTok profilu recept za obrok bogat proteinima i vlaknima koji se brzo priprema, a može biti ključan saveznik u mršavljenju.
Tara preporučuje "uravnotežen međuobrok" s otprilike 25 grama proteina, napravljen od sastojaka koje većina ljudi već ima kod kuće. Riječ je o zdjeli grčkog jogurta s pažljivo odabranim dodacima poput jabuke, orašastih plodova i sjemenki.
Uravnotežen obrok koji pomaže kod mršavljenja
U svom videu objasnila je odabir svakog sastojka:
- 200 g grčkog jogurta (nula posto masti) izvrstan je izvor proteina koji osigurava sitost.
- Jabuka je bogata vlaknima, kalijem, vitaminom C i antioksidansima.
- Maslac od kikirikija daje bogat okus i dodatne zdrave masti.
- Sjemenke bundeve izvor su cinka, koji je važan za zdravlje kože.
- Indijski oraščići i bademi sadrže vitamine B skupine, magnezij, vitamin E i minerale.
- Orasi su poznati po visokom udjelu omega-3 masnih kiselina.
Savjet za lakši kalorijski deficit
Tara savjetuje: "Umjesto da za međuobrok jedete samo orašaste plodove, zašto ga ne biste učinili uravnoteženijim s proteinima iz jogurta i vlaknima iz voća kako biste dulje ostali siti?".
Dodaje i ključan savjet za one kojima je cilj mršavljenje: "Ako želite smanjiti masno tkivo, maslac od kikirikija zamijenite bobičastim voćem kako biste lakše ostali u kalorijskom deficitu".
Zašto su vlakna ključna za zdravlje?
Zdjela jogurta odličan je izbor jer omogućuje kombiniranje različitog voća i dodataka, čime se unosi raznolikost hranjivih tvari. Vlakna su, naglašava Tara, iznimno važna za probavu, prevenciju dijabetesa tipa 2 i smanjenje razine kolesterola.
S time se slažu i zdravstvene institucije. Prema britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu (NHS), prehrana bogata vlaknima povezana je s manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i raka crijeva. Hrana bogata vlaknima također potiče osjećaj sitosti, pomaže probavi i sprječava zatvor.
Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) također ističe da vlakna pomažu u kontroli šećera u krvi i upravljanju tjelesnom težinom. Budući da ih tijelo ne razgrađuje i ne apsorbira, vlakna ne uzrokuju nagli skok šećera u krvi kao drugi ugljikohidrati.
Kako jednostavno povećati unos vlakana?
Za one koji žele uvrstiti više vlakana u prehranu, postoji nekoliko jednostavnih trikova. Odaberite žitarice za doručak s visokim udjelom vlakana, kruh od cjelovitog zrna, jedite krumpir s korom te dodajte mahunarke u variva, salate i druga jela.
Također, važno je pri kupovini provjeravati deklaracije. Primjerice, voćni jogurti često sadrže visoke količine dodanog šećera, stoga je preporuka birati verzije s manje šećera ili se držati običnog grčkog jogurta kojem sami dodajete svježe voće.
