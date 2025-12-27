Hrvati će osjetiti ove promjene u novoj godini: Poskupljenja, olakšice i nove obveze...

Početak 2026. godine donosi niz promjena koje će građani osjetiti već od siječnja. Dok stižu nova poskupljenja, istodobno dolaze i pozitivne mjere koje se odnose na mirovine, plaće, studentski rad i administrativne obveze. Od Nove godine poskupljuju cigarete i grijani duhan, i to u prosjeku za deset posto, dok će računi za struju u prosjeku biti veći za oko 1,80 eura.

Više će se plaćati i registracija vozila jer se naknada za uporabu cesta povećava za čak 60 posto.Prvi dan nove godine donosi i važnu promjenu za ranije umirovljenike jer se ukida penalizacija nakon navršenih 70 godina života.

Zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja ističe kako se promjena odnosi na velik broj korisnika.

„Tu imamo oko 127 tisuća korisnika koji će bez podnošenja zahtjeva na tekućim računima do ožujka osjetiti ukidanje penalizacije“, rekao je Bulaja, dodajući da projekcije pokazuju kako se može očekivati povećanje mirovine u prosjeku „preko 54 eura“.

Pozitivne promjene na tržištu rada

Rastu i invalidske mirovine, i to u prosjeku za 74 eura, a takvih je korisnika oko 218 tisuća. Od siječnja se mijenjaju i uvjeti paralelnog rada i umirovljenja.

„Obrtnici mogu nastaviti s radom, ali i podnijeti zahtjev ako ispunjavaju uvjete mirovinskog staža i 65 godina života. Primat će pola mirovine. Isto tako je s osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost“, pojasnio je Bulaja.

Pozitivne promjene stižu i na tržište rada. Minimalna plaća u 2026. godini raste s 970 na 1.050 eura bruto, što automatski povećava i studentsku satnicu, koja će umjesto dosadašnjih 6,06 eura iznositi 6,56 eura neto po satu.

Povećavaju se i porezne olakšice za učenike i studente.

Pomoćnica ravnatelja Porezne uprave Ružica Krizmanić navodi kako se neoporezivi iznos za one koji su porezna olakšica roditeljima povećava s 3.600 na 4.200 eura. „Za one koji nisu porezna olakšica roditeljima, taj iznos je 12 tisuća eura“, istaknula je Krizmanić.

Fiskalizacija 2.0 i nove administrativne obveze

S prvim danom 2026. godine kreće i Fiskalizacija 2.0, koja podrazumijeva obvezno izdavanje fiskaliziranih eRačuna, pa i između poslovnih partnera.

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša naglašava da odgoda ne dolazi u obzir.„Nemamo ni mogućnosti vratiti se na staro. Ovo omogućava strukturirane podatke, puno benefita za same poduzetnike, ubrzanje postupka, ubrzanje likvidnosti, manje papira, manje administracije“, poručio je Kutleša.

Od 2026. godine sve zgrade moraju imati OIB. Dosad je taj identifikacijski broj dobilo gotovo šest tisuća zgrada, dok je gotovo pet tisuća zahtjeva još u obradi, zbog čega je jasno da se rok neće u potpunosti ispoštovati. Opomene i kazne dobit će oni koji nisu napravili ni prvi korak u postupku.Promjene čekaju i klijente banaka jer banke od prvog radnog dana u novoj godini moraju biti spremne, na zahtjev građana, ponuditi besplatne račune.

Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko naglašava da automatizam nije predviđen.„Automatizam nije ugovoren zato da svaki građanin samostalno odluči želi li prijeći na takav besplatni račun ili će i dalje koristiti svoj paket usluga u skladu s vlastitim afinitetima“, rekla je Perko.

Zbogom kunama u kovanicama, ali ne i novčanicama

A svega 3 radna dana preostala su za zamjenu kovanica kuna u eure.Iako kovanice kune za nekoliko dana odlaze u povijest, po ladicama ih i dalje itekako ima. U opticaju je više od 2 milijarde komada kovanica, a njihova vrijednost veća je od milijarde kuna.Prošle su tri godine od uvođenja eura pa se kovanice više neće moći mijenjati.

Nova 2026. za novčanice kune ne znači ništa, one će se moći mijenjati zauvijek.