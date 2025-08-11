Stručnjakinja upozorava: Spriječite da vaši razgovori s ChatGPT-jem završe na Googleu

Iako mnogi korisnici vjeruju da su njihovi razgovori s ChatGPT-jem privatni, to često nije slučaj. Naime, ti se razgovori mogu koristiti kako za usavršavanje umjetne inteligencije. Naime, sustav na taj način "uči" kako bolje odgovarati u budućnosti.

Osim toga, pojedini razgovori mogu se početi pojavljivati i u rezultatima pretraživanja na Googleu. Ovisno o sadržaju, to može dovesti do neugodnosti ili čak ozbiljnih posljedica za korisnike. Ipak, postoje načini kako to spriječiti.

Metoda zaštite privatnosti na ChatGPT-u

Edukatorica iz područja kibernetičke sigurnosti objasnila je kako provjeriti jesu li vaši razgovori javno dostupni te što poduzeti ako jesu.

Caitlin Sarian, na svom profilu redovito objavljuje savjete o zaštiti privatnosti i sigurnosti na internetu, te naglašava da je prvi korak promjena postavki unutar same platforme ChatGPT-ja.

Kao prvi i najjednostavniji korak zaštite, korisnicima se savjetuje da onemoguće dijeljenje poveznica unutar ChatGPT sučelja. U postavkama je potrebno otvoriti odjeljak kontrole podataka, zatim povijest razgovora i arhiviranje, gdje se može isključiti opcija dijeljenja sadržaja, čime se sprječava da se razgovori automatski indeksiraju i postanu dostupni putem internetskih tražilica.

Sljedeći korak uključuje ručno brisanje osjetljivih razgovora. Za one koji žele provjeriti jesu li njihovi dosadašnji razgovori već postali javno dostupni, postoji jednostavna metoda.

"Pretražite svoje ime na Googleu uz dodatak 'site:chat.openai.com'. Tako možete provjeriti jesu li vaši razgovori u rezultatima pretraživanja, a ako se pojave, trebate ih odmah izbrisati i zatražiti njihovo uklanjanje iz Google pretrage", objašnjava stručnjakinja za kibernetičku sigurnost.

Sarian je na kraju uputila ozbiljno upozorenje svima koji unose osjetljive informacije u AI chatbotove poput ChatGPT-ja.

"Ovo je podsjetnik da se sve što upišete u AI može pohraniti. Stoga je važno tim razgovorima pristupati s oprezom, kao da se odvijaju na javnoj platformi, čak i ako vam se čine privatnima", dodaje.

Izvršni direktor tvrtke OpenAI, tvorac ChatGPT-ja, zatražio je jaču zakonsku regulativu koja bi štitila privatnost i sigurnost zapisa korisničkih razgovora.

Sam Altman ističe kako bi razgovori s ChatGPT-jem trebali imati istu pravnu zaštitu kao i komunikacija između pacijenta i terapeuta, posebno imajući u vidu sve veći broj mladih korisnika koji se ovom tehnologijom služe za osobnu podršku, piše LADbible.

"Ako svoje najintimnije podatke povjerite ChatGPT-ju, u slučaju sudskog postupka bili bismo prisiljeni te informacije predati sudu, što bi predstavljalo ozbiljan problem. Razgovori koje vodite s terapeutom, odvjetnikom ili liječnikom zaštićeni su zakonima o privatnosti i ne mogu se dijeliti bez vašeg dopuštenja. No još nije jasno hoće li takva pravna zaštita vrijediti i za razgovore koje vodite s ChatGPT-jem", napominje Altman.

