Bivši izvršni direktor Googlea: 'Sljedećih 15 godina doživjet ćemo pakao'

Bivši glavni direktor poslovanja iz Googlea, Mo Gawdat vjeruje da ćemo uskoro živjeti u distopiji, te je ozbiljno upozorio na svijet kakav nas, prema njegovom mišljenju, očekuje u skoroj budućnosti.

Zvuči zastrašujuće, ali prema Mo Gawdatu, gotovo je sigurno da ćemo uskoro živjeti u distopiji.

Ljudi se već dugo brinu o napretku tehnologije i mogućnostima koje su pred njom. Budući da je Gawdat bio glavni direktor poslovanja u Googleovom odjelu za istraživanje i razvoj, gdje je radio od 2007. godine jasno je da je jako upućen u tehnologiju i razvoj umjetne inteligencije.

Tijekom gostovanja u podcastu Diary of a CEO, Gawdat nije imao puno optimističnih poruka za našu budućnost. ''Sljedećih 12 do 15 godina doživjet ćemo kratkoročnu distopiju. Tome ne možemo pobjeći'', rekao je u razgovoru s voditeljem Stevenom Bartlettom.

''Okolnosti bi se mogle oteti kontroli''

Na pitanje kako bi definirao tu distopiju, rekao je da se radi o ''nepovoljnim okolnostima koje bi se, nažalost, mogle oteti kontroli''.

Gawdat je čak rekao da bi aspekti poput ''slobode, odgovornosti, međuljudskih odnosa, jednakosti, ekonomije, stvarnosti, inovacija, poslovanja i moći'' mogli potpuno redefinirati i promijeniti.

Šokantno, kaže da to nema izravne veze s umjetnom inteligencijom – unatoč strahovima javnosti zbog njezinih mogućnosti. ''To ovisi o moralu čovječanstva u doba uspona umjetne inteligencije'', smatra.

Moramo se pripremiti

Objasnio je da ćemo s vremenom prebroditi fazu u kojoj ''zlonamjerni akteri'' koriste umjetnu inteligenciju, te naglasio da ćemo se morati pripremiti za svijet koji će nam biti vrlo nepoznat. ''Sljedećih 15 godina doživjet ćemo će pakao prije nego što dostignemo raj'', zaključio je.

Gawdat predviđa da će distopija trajati točno 12 do 15 godina, s početkom u 2027. godini. ''Već sljedeće godine vidjet ćemo sve jače znakove, a 2027. slijedi jasan prijelom'', rekao je. ''Treba stvarno duboko promisliti – ne o simptomima, nego o razlozima zbog kojih živimo u ovakvom svijetu. A taj razlog je – novac.''

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom