Kraj jedne ere: Omiljeni hrvatski festival zatvara svoja vrata nakon punih 13 godina

Kraj jedne ere: Omiljeni hrvatski festival zatvara svoja vrata nakon punih 13 godina
×
Foto: Vedran Metelko

U trinaest godina festivala, Međimurje je dobilo priču koja će se desetljećima prepričavati

30.12.2025.
8:52
Irena Grgić
Vedran Metelko
Kažu da je broj 13 onaj sretan, ili nesretan. Čak trinaest godina trajala je bajka nekolicine mladića koji nisu uspjeli otići na festival na moru, pa su pokrenuli vlastiti u svom šumskom dvorištu. Poetski je to iz godine u godinu najavljivano, pa su tako do 13. festivalskog izdanja to već i vrapci na grani znali i ponavljali, da srpanj u Hrvatskoj znači da je vrijeme za Forestland.

Kraj jedne ere: Omiljeni hrvatski festival zatvara svoja vrata nakon punih 13 godina
Foto: Www.klemenstular.com

Posljednji Forestland održan je ovog ljeta. Dva dana, dvije (i pol) pozornice, dvije noći, tisuće posjetitelja i kraj jedne priče, priče nekolicine mladića koji su imali san.

Kraj jedne ere: Omiljeni hrvatski festival zatvara svoja vrata nakon punih 13 godina
Foto: Forestland

U trinaest godina festivala, Međimurje je dobilo priču koja će se desetljećima prepričavati. Stotine glazbenika pohodilo je livade i šume, tisuće sati glazbe odzvanjalo je dolinama Srca Međimurja, a tisuće i tisuće posjetitelja stvorilo je nezaboravne uspomene, prijateljstva, ljubavi, sjećanja, privremena i trajna, baš kao i tetovaže.

Forestland se u 2026. godini neće održati

Neće se održati i brojni drugi veliki svjetski festivali. Nekolicina mladića sada je 13 godina starija no u davnoj 2014. godini, iza sebe ima 13 festivala, četiri zimska, dva ljetna, jedan exclusive, nekoliko specijalnih događaja, nastupe na jedinstvenim lokacijama Mađerkinog brega, skele usred Mure, u na obali Drave.

Nekolicina mladića danas ima snage reći – vrijeme je za krenuti dalje. Svijet kakav je bio 2014. danas ne postoji, priča koju smo do COVID pandemije pričali, nakon nje nije više bila ista. Novi trendovi, novi ljudi, novi prijatelji, nova glazba, a sad je vrijeme i za novu stranicu.

Kraj jedne ere: Omiljeni hrvatski festival zatvara svoja vrata nakon punih 13 godina
Foto: Andreas Kammerhofer

Forestland živi u našim srcima, u glazbi i u ljudima koji su ovu priču plesali s nama.

Do novog plesa, nove priče, nove glazbe i nekog drugog čekanja zore – vaš Forestland, nekolicina mladića koji nekad davno nisu mogli na party, pa su usred polja, šuma i kukuruza napravili svoj festival.

Kraj jedne ere: Omiljeni hrvatski festival zatvara svoja vrata nakon punih 13 godina
Foto: Forestland

 

 

