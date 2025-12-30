FREEMAIL
PROFA IDE DALJE /

Sergej Jakirović otkrio kako je pobijedio Boro: 'Ova stvar je bila ključna...'

Sergej Jakirović otkrio kako je pobijedio Boro: 'Ova stvar je bila ključna...'
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Posebno je istaknuo reakciju momčadi nakon prethodnog poraza

30.12.2025.
8:51
Sportski.net
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
Hull City je pobjedom 1:0 na gostovanju kod izravnog konkurenta Middlesbrougha završio godinu na sjajan način. Unatoč ranom izlasku Ryana Gilesa zbog ozljede, gosti su poveli preko Darka Gyabija na asistenciju Kylea Josepha.

Iako je Middlesbrough veći dio susreta držao loptu, Hull je djelovao organizirano i sigurno u obrani, uz tek nekoliko ozbiljnijih intervencija vratara Ivora Pandura u završnici. Bila je to četvrta pobjeda u nizu bez poraza za momčad Sergeja Jakirovića, koja se sada približila Middlesbroughu na samo dva boda u borbi za izravan plasman.

„Ovo su iznimno važna tri boda protiv momčadi koja je, po meni, među tri najbolje u ligi. Promijenili smo sustav, zatvorili sredinu i bili vrlo disciplinirani. Iskoristili smo svoju priliku u prvom poluvremenu“, rekao je Jakirović.

Posebno je istaknuo reakciju momčadi nakon prethodnog poraza, kao i veliku vrijednost sačuvane mreže. „Čista mreža na ovakvom gostovanju iznimno je važna i daje nam dodatno samopouzdanje“, zaključio je trener Hulla.

Ryan Giles bit će podvrgnut dodatnim pregledima tijekom sljedeća 24 sata.

Hull CitySergej Jakirović
