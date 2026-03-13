Vušković u Barcelonu? Vrlo je moguće zbog dva razloga

Barcelona će ovo ljeto tražiti pojačanje na stoperskoj poziciji. Jedan od ozbiljnih kandidata je i hrvatski reprezentativac Luka Vušković koji briljira u HSV-u sa samo 19 godina.

Vušković je igrač Tottenhama i oni su sigurno zadovoljni kako se Luka razvio u Njemačkoj, ali katalonski Sport piše da postoje dvije stvari koje približavaju Vuškovića Barceloni. Prva je eventualno ispadanje Tottenhama u Championship. Teško da bi igrač Vuškovićevih kvaliteta htio igrati drugu ligu.

Drugo, Joan Laporta ima vrlo dobar odnos s Pinijem Zahavijem, agentom Luke Vuškovića koji predstavlja i Roberta Lewandowskog pa i trenera Hansija Flicka.

"Unatoč tim povoljnim čimbenicima, njegov potencijalni potpis ne bi bio lak, a govori se o poslu vrijednom najmanje 40 milijuna eura. Veliko pitanje je: isplati li se?", piše spomenuti list. Sport analizira Vuškovićeve kvalitete i zaključuje da je predodređen da bude elitni stoper. Vidjet ćemo što će biti ovoga ljeta, ali odlazak u Barcu je itekako moguć.

POGLEDAJTE VIDEO: Pa, što radi ovaj čovjek? Vušković u stilu Ronaldinha