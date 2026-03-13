Kineski Nostradamus predvidio je napad na Iran prije Trumpa, zna i što slijedi

Pekinški akademik koji je dobio nadimak "Kineski Nostradamus" postao je viralan na internetu nakon što su se njegove političke prognoze pokazale sablasno slične stvarnim događanjima, piše Metro.co.uk.

Profesor Xueqin Jiang, edukator i pisac koji dijeli svoja predavanja na YouTubeu pod nazivom "Predictive History", prethodno je predvidio povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću na drugi mandat kao predsjednik SAD-a i da će napetosti s Iranom najvjerojatnije eskalirati u sveopći rat.

Kako se kriza na Bliskom istoku produbljuje, milijuni se sada vraćaju njegovoj ranijoj lekciji pod nazivom "Iranska zamka", tražeći što bi se moglo sljedeće dogoditi. To uključuje invaziju velikih razmjera koju će provesti američke i britanske trupe, zajedno s drugim savezničkim zemljama.

Jiangovi videozapisi dostupni su besplatno na internetu i usredotočeni su na analizu povijesnih obrazaca kako bi se predvidjeli budući događaji. To je pametan način gledanja na ono što bi se moglo dogoditi u svijetu, naizgled inspiriran citatom njegovog sunarodnjaka, drevnog filozofa Konfucija - "proučavaj prošlost ako želiš predvidjeti budućnost".

Svi traže odgovore što nam slijedi

Profesor sa sjedištem u Pekingu prethodno je radio s istraživačkim timom Harvardove inicijative za globalne inovacije u obrazovanju, napisao je knjigu o reformi obrazovanja i organizirao programe studiranja u inozemstvu na nekim od najprestižnijih kineskih škola.

Njegova lekcija o Iranu iz 2024. godine ponovno je dobila na značaju nakon što su vojni napadi u regiji izazvali strahove od šireg sukoba. Predavanje je od tada privuklo milijune pregleda dok korisnici društvenih mreža dijele isječke profesora koji raspravlja o rizicima velikog rata.

Kriza je eskalirala kada su Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokrenuli koordinirani vojni napad usmjeren na iranske nuklearne sposobnosti nakon što su diplomatski pregovori propali.

Iran je uzvratio valom napada na zemlje diljem Bliskog istoka u kojima se nalaze američke vojne baze. U napadima u Iranu ubijen je i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Još 2024. godine Jiang je napisao da bi drugo Trumpovo predsjedništvo moglo dovesti do izravne invazije na Iran.

"Ako bi Trump osvojio drugi mandat, vjerojatno bi razmišljao o invaziji na Iran", rekao je tada.

'Zaglavit će na brdovitom terenu'

"Iako bi se početna invazija činila uspješnom, američke snage bi se brzo zaglavile u iranskom planinskom terenu", dodao je. Također je predvidio da će sukob biti predstavljen kao misija uništavanja iranskih nuklearnih kapaciteta i donošenja demokracije u regiju.

Nakon prvog vala napada 28. veljače, Trump je objavio video u kojem brani odluku o napadu. Njegove riječi odražavale su teme za koje je Jiang prethodno sugerirao da bi se mogle koristiti za opravdanje vojne akcije:

"Oduvijek je bila politika Sjedinjenih Država, posebno moje administracije, da ovaj teroristički režim nikada ne smije imati nuklearno oružje. Ponovit ću, oni nikada ne mogu imati nuklearno oružje", rekao je predsjednik. Trump je također osudio iransku vladu i inzistirao da je vojna sila u najboljem interesu Amerike.

Kao što često čini s velikim učinkom, Jiang je usporedio mogući tijek rata s događajem iz drevne povijesti. U svojim predavanjima tvrdio je da bi sukob mogao odražavati atensku invaziju na Siciliju 415. godine prije Krista tijekom Peloponeskog rata. Zapovjednici Alkibijad i Nikija pokrenuli su ambicioznu kampanju, ali su jako podcijenili svoje protivnike, što je oslabilo atensko carstvo.

Dolazi novi rat

Jiang je sugerirao da bi se Sjedinjene Države, pod Trumpovim vodstvom, mogle suočiti sa sličnim problemom ako se uvuku u dugotrajni sukob s Iranom na njihovom teškom terenu. Baš kao što su SAD učinile 1960-ih i 70-ih u Vijetnamu. Identificirao je ono što je opisao kao tri sile koje guraju SAD prema ratu s Iranom. Prva je bio utjecaj izraelskog lobija, uključujući Američko-izraelski odbor za javne poslove. Drugo je bilo ono što je opisao kao američko oslanjanje na globalno carstvo.

"Amerika je sada ovisna o carstvu, jer carstvo predstavlja laku zaradu. Sav novac mora se kanalizirati kroz SAD", rekao je Jiang. Treći faktor, tvrdio je, bilo je dugotrajno rivalstvo između Irana i Saudijske Arabije, koje se odvijalo kroz posredničke sukobe diljem regije. Jiang je također dao nekoliko daljnjih predviđanja o budućnosti sukoba. Rekao je da bi se "potpuna američka invazija na Iran" mogla pokrenuti u ožujku 2027. uz podršku Izraela i Saudijske Arabije, uz saveznike uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Poljsku.

U intervjuima je također tvrdio da Iran ima strateške prednosti u dugom ratu.

"Vojska Sjedinjenih Država nije dizajnirana za borbu u ratu 21. stoljeća", rekao je Jiang. Obnovljeni interes za njegove prognoze izazvao je usporedbe s poznatim proročanskim figurama poput Nostradamusa i Babe Vange, čija se predviđanja često preispituju kada se čini da svjetski događaji odražavaju njihova strašna upozorenja.