UŽAS U SPLITU /

Student iz Azerbajdžana silovao studenticu? 'Jasno sam mu rekla da ne želim'

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Osumnjičeni nema ni 20 godina, a popodne će biti izveden pred suca istrage

16.3.2026.
17:35
Dunja Stanković
Splitska policija uhitila je studenta iz Azerbejdžana zbog sumnje da je silovao stranu studenticu, koja je sve prijavila u nedjelju. 

Večer ranije su, prema pisanju Dalmatinskog portala, izašli u klub s društvom pa završili u njegovom apartmanu na Bačvicama. Djevojka tvrdi da ju je silovao, iako mu je jasno rekla da ne želi spolni odnos. 

Uspjela je pobjeći iz apartmana i sve prijavila policiji, a bila je i na pregledu u bolnici. 

Osumnjičeni nema ni 20 godina, a popodne će biti izveden pred suca istrage gdje će se za njega tražiti određivanje istražnog zatvora. 

Budući da je riječ o strancu, vjeruje se da bi sudac to mogao prihvatiti i poslati ga iza rešetaka na Bilice. 

