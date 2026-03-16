Student iz Azerbajdžana silovao studenticu? 'Jasno sam mu rekla da ne želim'

Splitska policija uhitila je studenta iz Azerbejdžana zbog sumnje da je silovao stranu studenticu, koja je sve prijavila u nedjelju.

Večer ranije su, prema pisanju Dalmatinskog portala, izašli u klub s društvom pa završili u njegovom apartmanu na Bačvicama. Djevojka tvrdi da ju je silovao, iako mu je jasno rekla da ne želi spolni odnos.

Uspjela je pobjeći iz apartmana i sve prijavila policiji, a bila je i na pregledu u bolnici.

Osumnjičeni nema ni 20 godina, a popodne će biti izveden pred suca istrage gdje će se za njega tražiti određivanje istražnog zatvora.

Budući da je riječ o strancu, vjeruje se da bi sudac to mogao prihvatiti i poslati ga iza rešetaka na Bilice.

