Otac Đanija Barbira otkrio detalj koji nitko nije primijetio: 'Tad sam znao da Joker nema šanse'

U borbi za titulu srednje kategorije 30. svibnja u beogradskoj areni sukobili su se domaći heroj Aleksandar "Joker" Ilić i Đani Barbir. Pred gotovo 20.000 navijača, Barbir je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu. Mirno je izdržao početni pritisak i iskoristio prvu priliku, prisilivši Ilića na predaju polugom na ruci već u prvoj rundi. Muk u dvorani bio je glasan kao i prethodna buka. Barbir je postao prvak i zaledio Arenu. Za vrijeme borvaka u Beogradu pozdravili smo i starog prijatelja i člana obitelji Barbir.

Riječ je o poznatom kvizašu, radijskom voditelju, glazbeniku i uredniku. Nastupao je u brojnim televizijskim kvizovima, a poznat je i u glazbenim krugovima kao klavijaturist koji je surađivao s brojnim domaćim izvođačima, a bio je i član grupe Parni Valjak tijekom druge polovice 1980-ih.

Široj javnosti dodatno je poznat kao otac MMA borca Đani Barbir, prvaka FNC-ove srednje kategorije. On je Miroslav 'Mimo' Barbir, s kojim smo porazgovorala nakon vremenski dugog povratka u Zagreb.

Za počekak, prvi dojmovi nakon obrane titule vašeg sina?

Što se borbe tiče nikakvo iznenađenje! Točno se događalo sve onako kako mi je Đani i rekao da će se događati. Tako je meč i završio. Moram naglasiti da me Joker malo iznenadio. Očito je da je napredovao u posljednje vrijeme, ali zbog toga je pobjeda još i slađa. Dosta je bolji nego što je bio.

Kako vidite Đanijevo ponašanje tijekom cijelog fight weeka?

To je ono što Jokeru nije jasno. Da čovjek može vjerovati u sebe i imati viziju, da ima san i da vjeruje u to. To nije floskula 'Ja ću biti najbolji na svijetu'. Đani to doista vjeruje i on nema dvojbe oko toga. I kada postane to će mu biti nešto normalno. Ako se dogodi da ne bude, nije kraj svijeta. Đani je davno zacrtao taj put. Ima hodogram u sobi što, gdje, kada i koliko. Svaki čovjek ima pravi na visoke snove...

Kako je bilo u Beogradskoj areni? Kako je bilo vama kao roditeljima slušati te uvrede prema sinu?

Ja sam tijekom svoje glazbene karijere prošao stotine dvorana i arena. Ja do sada nisam vidio dvoranu s takvim zvučnim efektom, s takvom akustikom. Sigurno tome doprinose i sami navijači, glasnim navijanjem. Očekivali smo sve to, zvižduke i negodovanje. Jedina stvar koja me malo neugodno iznenadila je bilo gađanje upaljačima i plastičnim čašama, ali dobro sreća nije bilo nikakvih pogodaka. Uvijek ima budala. Zakon velikih brojeva kaže da među sto normalnih mora biti jedna budala. Moram reći i da na kraju me fascinirala ta razlika u ekstremima prilikom Jokerovog ulaska i tišine nakon armbara. Čestitke i tehnici na odličnom zvuku Juicea i njegovog nastupa. Na kraju sam si i ja dao malo oduška prema publici koja je bila u tišini nama iza leđa (Pogledajte video). Publika je tada bila puno korektnija i čak su nam neki došli i čestitati. Imao sam osjećaj da je to stvarno od srca.

Kratki komentar na Đanijev ulazak uz Nirvanu. Je li vas to fasciniralo?

Ja sam imao jednu drugu ideju za njega i njegove ulaske. Međutim, njegova mlađa sestra je došla s tom idejom. To je pjesma iz Batmana, to je pjesma koja ima za cilj smrznuti Jokera. Onaj trenutak kada se Đani dizao stepenicama prema kavezu i kada se okrenuo i kada je skenirao publiku koja ga je vrijeđala, ja sam tada osjetio da Ilić nema šanse. Količina samopouzdanja kombinirana s mirnoćom i hladnoćom je bila fantastična. Ja nisam dvojio. Moja je prognoza bila ili anakonda ili poluga. Očekivao sam anakondu, ali i ovako je ništa lošije.