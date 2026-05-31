Barbir utišao 20.000 ljudi: Muk u dvorani bio je glasan kao i prethodna buka

Sunčani pretosljednji dan svibnja u Beogradu. Kafići puni, a glavne teme dvije, borba Novaka Đokovića s negostoljubivom francuskom publikom na Roland Garrosu i večerašnji FNC 31. Dok su se ispred Arene stvarali redovi za posljednje ulaznice, bilo je jasno da grad diše za borilački sport. Dvorana se s otvaranjem vrata punila energijom i iščekivanjem večeri koja će se dugo pamtiti.

Hladan tuš za domaće favorite

Večer je počela šokantno za domaću publiku. Prvo je favorit Luka Pisarić poražen gušenjem u prvoj rundi od Brazilca Iaga Silve, što je izazvalo nevjericu na tribinama. Nedugo zatim, u kavez je uz gromoglasne ovacije ušao Tomislav Spahović. Iako je dobro otvorio meč, iskusni Bugarin Valeri Atanasov taktički je preokrenuo borbu i nakon tri runde slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Bio je to dvostruki udarac koji je pokazao da u FNC-u nema sigurnih oklada.

Noć preokreta i legendi

Atmosferu je dodatno uzburkao MMA debi boksača Hrvoja Sepa, koji je preciznim udarcem u jetru utišao dvoranu pobjedom protiv Vasa Bakočevića. Marko Bojković upisao je važnu pobjedu protiv Poljaka Piotra Niedzielskog, no dio publike ispratio ga je zvižducima. U borbi za pojas velter kategorije, Poljak Kamil Kraska obranio je naslov protiv hrvatske legende Ivice Truščeka, prekinuvši meč u drugoj rundi. Ipak, erupciju oduševljenja izazvao je Darko Stošić protiv Grega Hardyja. Nakon teških trenutaka, Stošić je nevjerojatnim preokretom nokautirao Amerikanca u trećoj rundi i zapalio Arenu.

Barbir zaledio Arenu i uzeo pojas

Vrhunac večeri bio je meč koji je scena čekala pet godina. U borbi za titulu srednje kategorije sukobili su se domaći heroj Aleksandar "Džoker" Ilić i Đani Barbir. Pred gotovo 20.000 navijača, Barbir je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu. Prije samog ulaska u kavez okrenuo se prema publici, dobro ju pogledao i nakolio se. Time je sve rekao. Mirno je izdržao početni pritisak i iskoristio prvu priliku, prisilivši Ilića na predaju polugom na ruci već u prvoj rundi. Muk u dvorani bio je glasan kao i prethodna buka. Barbir je postao prvak i zaledio Arenu.

Nakon meča, Barbir je sportski ponudio Iliću revanš, zaokruživši večer punu iznenađenja koja je potvrdila status FNC-a kao regionalnog MMA giganta.