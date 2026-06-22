Pobjegao je od sudbine pastira, bio je beskućnik, a sada je heroj nacije na Svjetskom prvenstvu

Nakon herojske partije protiv Belgije na Svjetskom prvenstvu, gdje je sa sedam nevjerojatnih obrana osigurao Iranu ključan bod u remiju bez pogodaka, ime Alireze Beiranvanda odzvanja svijetom i novo je veliko vratarsko iznenađenje nakon Eloya Rooma i Vozinhe.

Njegove akrobacije na gol-liniji, ocijenjene čistom desetkom, samo su posljednje poglavlje jedne od najnevjerojatnijih životnih priča u modernom sportu. Put od nomadskog pastira do čovjeka koji je zaustavio Cristiana Ronalda i sada prkosi moćnim Belgijcima bio je popločan neviđenom borbom, siromaštvom i upornošću koja nadilazi granice sporta.

Bijeg od sudbine pastira

Beiranvand je rođen u nomadskoj obitelji u ruralnoj provinciji Lorestan. Kao najstariji sin, njegova je sudbina bila predodređena: čuvanje ovaca i pomaganje obitelji. No, Alireza je imao drugi san. Nogometna lopta bila je njegov prozor u svijet, ali otac se tome oštro protivio, smatrajući sport beskorisnom zabavom. U jednom od intervjua, Beiranvand je otkrio potresan detalj: "Otac uopće nije volio nogomet. Tražio je da idem raditi. Čak mi je poderao opremu i rukavice pa sam nekoliko puta branio golim rukama." Ta je zabrana bila kap koja je prelila čašu. Uvjeren da mora slijediti svoj poziv, kao dječak je posudio novac od rođaka, sjeo na autobus i pobjegao od kuće u stotine kilometara udaljeni Teheran, nadajući se da će ga ondje primijetiti neki od velikih klubova.

Beskućnik pred vratima stadiona

Stvarnost glavnog grada bila je surova. Bez novca i krova nad glavom, Beiranvand je noći provodio spavajući na ulici, često ispred vrata nogometnog kluba u kojem je pokušavao dobiti probu. "Spavao bih pred ulazom, a kad bih se ujutro probudio, primijetio bih kovanice koje su mi ljudi ostavili", ispričao je jednom za The Guardian. "Mislili su da sam prosjak! Barem sam od toga imao ukusan doručak, prvi put nakon dugo vremena." Kako bi preživio, radio je niz teških poslova. Bio je zaposlen u tvornici odjeće, praonici automobila, pizzeriji, a na kraju je prihvatio i posao uličnog čistača. Upravo u autopraonici dogodila se anegdota koja savršeno opisuje njegov karakter. Kada je legendarni iranski nogometaš Ali Daei došao oprati automobil, kolege su ga nagovarale da priđe i zamoli ga za pomoć u karijeri. Odbio je. "Znao sam da bi mi sigurno pomogao, ali bilo me sram ispričati mu svoju situaciju", objasnio je kasnije. Htio je uspjeti sam.

Put do vrha i problemi sa savezom

Njegova upornost i talent konačno su se isplatili. Preko niželigaških klubova stigao je do Naft Teherana, a potom i do moćnog Persepolisa. Svjetsku slavu stekao je na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, kada je u utakmici protiv Portugala obranio jedanaesterac Cristianu Ronaldu. Poznat je i po nevjerojatno dugom izbačaju lopte rukom, vještini koju je, kako kaže, razvio kao dječak igrajući lokalnu igru bacanja kamenja s jedne strane planine na drugu. Drži čak dva Guinnessova svjetska rekorda za najduži izbačaj i ispucavanje lopte.

Ipak, njegov odnos s iranskim nogometnim vlastima često je bio turbulentan. Tijekom 2025. godine bio je suspendiran iz reprezentacije zbog spora oko ugovora, a na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. bio je u središtu kontroverze kada je nakon teškog sudara s braničem i očitog potresa mozga htio nastaviti igru, prkoseći medicinskim protokolima.

Čak i na trenutnom prvenstvu u SAD-u, iranska momčad suočava se s organizacijskim problemima i ograničenjima putovanja koja su razbjesnila izbornika. No, Beiranvand, naviknut na teže prepreke, i dalje stoji na golu kao nesavladivi zid. Njegova priča dokaz je da se snovi, čak i oni rođeni u najtežim uvjetima, mogu ostvariti. Za nomada, putovanje nikad ne prestaje.