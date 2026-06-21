Novi heroj Svjetskog prvenstva zaručen je za srpsku influencericu

Dobili smo novog vratarskog heroja na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o Eloyu Roomu koji je u subotu navečer u dresu malenog Curacaa protiv Ekvadora postavio jedan nevjerojatan rekord. Kakve veze on ima sa Srbijom, ali i kako se slavilo na jednom od najpoznatijih pješačkih prijelaza na svijetu doznajte u priči Mare Miljanića.

Imaju manje stanovnika od Splita, a jučer su upisali prvi povijesni bod na Svjetskom prvenstvu. Apsolutni heroj Curacaa bio je 37-godišnji vratar Eloy Room koji je Ekvadorcima zaustavio nevjerojatnih 15 udaraca. Niti jedan vratar u povijesti Svjetskih prvenstava u 90 minuta nije upisao više obrana, a zanimljivo Room je zaručen za srpsku influencericu Zoranu Jovanović.

"Nisam razmišljao o rekordu za vrijeme utakmice. Naravno da sam imao puno posla i da sam obranio puno udaraca. Ja sam vratar i to je moj posao. Ova utakmica za mene je bila jako posebna", rekao je Room nakon utakmice.

A na možda i najpoznatijem pješačkom prijelazu na svijetu, Shibuyi u Tokyu, ponovno se slavilo. Jer nakon uvodnog remija s Nizozemskom, Japan je upisao svoju najveću pobjedu u povijesti Svjetskih prvenstava. S velikih 4-0 deklasirali su Tunis.

"Iako smo igrali daleko od kuće, osjećali smo se kao da smo Japanu jer su tribine bile pune navijača koji su nosili naše plave dresove. Mislim da je to jako utjecalo na konačan rezultat", izjavio ne reprezentativac Japana Ayase Ueda.

Nizozemci su, pak, u svom stilu obojali Houston u narančasto. A koliko god da je veselo bilo prije utakmice, još jače se slavilo nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Jer su njihovi ljubimci švedsku mrežu zatresli čak 5 puta.

"Bila je ovo apsolutno savršena utakmica. A mislim da ćemo kroz turnir biti još bolji. Točno ovo smo i očekivali jer smo najbolja momčad na svijetu. Osvojit ćemo Svjetsko prvenstvo i nemamo nikakvu konkurenciju", izjavio je navijač Nizozemske Adam Robberts.

A suprotno svim očekivanjima, Obala Bjelokosti na konopcima je držala Njemačku. Slonovi su vodili trećinu utakmice, a četverostruki svjetski prvaci do pobjede su stigli tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

"Zaslužili smo pobjedu. Momčad je dala sve od sebe i jako sam sretan zbog njih. Utakmicu su odlučili igrači koji su ušli s klupe", bila je reakcija njemačkog zbornika Nagelsmanna.

A nakon sjajnog nastupa Eloya Rooma, s nestrpljenjem se čeka ogled Urugvaja i Zelenortskih otoka u nedjelu navečer. U fokusu je odnedavno popularni vratar Vozinha i mnogi se nadaju da se bajka ovog 40-godišnjaka može nastaviti.