Njemački 'Elf' se provukao u sudačkoj nadoknadi, a najmanja nacija ispisala povijest

Deseti dan Svjetskog prvenstva donio je vatromet uzbuđenja, od golijada i dramatičnih preokreta do ispisivanja povijesti. Dok su Nizozemska i Japan demonstrirali silu u skupini F, Njemačka je izvukla pobjedu u posljednjim trenucima. Ipak, priča dana pripada sićušnom Curaçau, koji je zahvaljujući svom vrataru-heroju osvojio povijesni bod na Mundijalu.

Četverostruki svjetski prvaci opasno su visili protiv Obale Bjelokosti. Nakon što je Franck Kessié u 30. minuti doveo "Slonove" u vodstvo, činilo se da momčad Juliana Nagelsmanna ide prema porazu. No, sve se promijenilo ulaskom Deniza Undava. Napadač je prvo u 68. minuti volejem izjednačio, da bi u četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugim pogotkom donio pobjedu od 2:1. Ovim trijumfom Njemačka je osigurala prolazak u osminu finala, prvi put nakon osvajanja titule 2014., prekinuvši niz neuspjeha s prethodnih prvenstava. "Pobjednički mentalitet, timski duh - imali smo točno ono što vam je potrebno za uspjeh", izjavio je branič Jonathan Tah. "Nikad se nismo predali, a momci s klupe su donijeli energiju."

U Kansas Cityju odigrala se utakmica za pamćenje. Debitanti i najmanja nacija koja se ikad kvalificirala na Mundijal, Curaçao, odigrali su 0:0 protiv favoriziranog Ekvadora i osvojili svoj prvi bod. Junak nacije je vratar Eloy Room, koji je imao nevjerojatnu večer. Južnoamerikanci su uputili čak 28 udaraca, od čega 15 u okvir, no Room je sve obranio. Njegovih 15 obrana je najviše što je ijedan vratar zabilježio na utakmici Svjetskog prvenstva bez produžetaka još od 1966. Nakon teškog poraza 7:1 od Njemačke, momčad Dicka Advocaata pokazala je nevjerojatan karakter, a njihov povijesni uspjeh s tribina su pratili i nizozemski kralj Willem-Alexander i kraljica Maxima.

Skupina F ponudila je dvije uvjerljive pobjede. Nizozemska je deklasirala Švedsku s 5:1. Već nakon 17 minuta bilo je 2:0 zahvaljujući golovima Briana Brobbeyja. U nastavku je Cody Gakpo s dva pogotka uništio nade Šveđanima, a konačni rezultat postavio je Crysencio Summerville. "Ako pogledate golove koje smo zabili, to će izazvati strah kod protivnika", poručio je izbornik Ronald Koeman. U drugom susretu, Japan je također bio nemilosrdan, svladavši Tunis s 4:0. Utakmica u Monterreyu bila je jubilarna, 1000. u povijesti svjetskih prvenstava, a "Plavi samuraji" proslavili su je u velikom stilu pred više od 51.000 gledatelja. Ayase Ueda postigao je dva pogotka, dok su se Daichi Kamada i Junya Ito također upisali u strijelce. Japan se tako bodovno izjednačio s Nizozemskom na vrhu, dok je Tunis eliminiran.

Deseti dan prvenstva potvrdio je nekoliko stvari: Njemačka ima karakter pobjednika čak i kad ne igra najbolje, favoriti poput Nizozemske ne praštaju pogreške, a nogomet i dalje piše najljepše priče o autsajderima poput Curaçaa. Kako se grupna faza bliži kraju, borba za pozicije koje vode u nokaut fazu postaje sve napetija, a svaki gol i bod dobivaju na težini. Svijet s nestrpljenjem iščekuje konačne rasplete.