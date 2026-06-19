Dinamo objavio cijene za godišnje ulaznice: Evo kako će sve skupa izgledati

Dinamo je objavio informacije o godišnjim ulaznicama za sezonu 2026./2027. Prodaja kreće 1. srpnja u 9 sati i odvijat će se isključivo online. Godišnje ulaznice moći će kupiti samo navijači koji imaju važeće članstvo u klubu za 2026. godinu.

Godišnja ulaznica vrijedi za sve domaće utakmice GNK Dinamo u sezoni 2026./2027. na stadionu Maksimir i stadionu u Kranjčevićevoj u natjecanjima SuperSport HNL i SuperSport Hrvatski nogometni kup, za utakmice u pretkolima i ligaškoj fazi Uefinih natjecanja te prijateljske utakmice, a jamči i pravo prvokupa ulaznica za utakmice knock-out faze Uefinih natjecanja.

Godišnje ulaznice dostupne su isključivo navijačima s važećim članstvom u 2026. godini.

Termini prodaje godišnjih ulaznica su:

od 1. do 5. srpnja: prvokup za ista mjesta

od 6. do 7. srpnja: prvokup za promjenu mjesta

8. srpnja: prodaja za vlasnike prošlosezonskih godišnjih ulaznica iz dodatnog kontingenta

od 9. do 10. srpnja: prodaja za članove kluba (ukoliko ostane dostupnih ulaznica)

Prodaja godišnjih ulaznica 8. srpnja odnosi na članove koji su naknadno kupili godišnje ulaznice za sezonu 2025./2026. u dodatnom kontingentu od 255 ulaznica za tribinu Zapad dolje, a kojima je nepostojanje prvokupa u novoj sezoni već komunicirano pri kupovini.

Ima jedno mjesto koje dom je svima nama... 🏟️



Pred nama je sezona za povijest, neusporediva s bilo kojom do sada: započinjemo ju ovdje, na 'starom' Maksimiru, a završavamo na novom stadionu u Kranjčevićevoj.



Godišnje ulaznice za sezonu 2026./27. uskoro kreću u prodaju, a ovo su… pic.twitter.com/JrZ1x52NkL — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 19, 2026

Napomena: Brojčani kod godišnje ulaznice može se saznati prelaskom kamere pametnog telefona preko QR koda na godišnjoj ulaznici.

Kupovina godišnjih ulaznica bit će moguća isključivo ONLINE, a prodaja započinje 1. srpnja u 9 sati.

Godišnje ulaznice vrijede za stadion Maksimir, a nakon preseljenja i za stadion u Kranjčevićevoj bez potrebe za nadoplatom, i to na sljedeći način:

godišnja ulaznica za tribinu Zapad dolje na Maksimiru u Kranjčevićevoj će vrijediti za tribinu Zapad ili za središnji dio tribine Istok

godišnja ulaznica za tribinu Sjever dolje na Maksimiru u Kranjčevićevoj će vrijediti za tribinu Jug ili za južni dio tribine Istok

O točnom modalitetu razmještaja za dio utakmica koje ćemo ove sezone igrati na stadionu u Kranjčevićevoj klub će vlasnike godišnjih ulaznica pravovremeno obavijestiti tijekom sezone. Navedena raspodjela vrijedi isključivo za sezonu 2026./2027.

CIJENE GODIŠNJIH ULAZNICA

TRIBINA ZAPAD DOLJE:

410 € za punoljetne članove kluba do 65 godina

340 € za članove kluba mlađe od 18 i starije od 65 godina

TRIBINA SJEVER DOLJE:

190 € za punoljetne članove kluba do 65 godina

140 € za članove kluba mlađe od 18 i starije od 65 godina

Obiteljska ulaznica znači da ulaznice mogu kupiti tri ili više člana jedne obitelji, od koje najmanje jedna osoba mora biti punoljetna i barem jedna maloljetna. Obiteljski popust od 1. do 5. srpnja mogu iskoristiti samo oni članovi koji su isti popusti koristili i u protekloj sezoni.

CIJENE OBITELJSKIH ULAZNICA

Zapad dolje: 340 € po osobi/roditelju

Sjever dolje: 140 € po osobi/roditelju

KUPOVINA GODIŠNJIH ULAZNICA UZ OBROČNO PLAĆANJE

Članovi čije banke imaju mogućnost podjele transakcije na rate unutar bankarskih aplikacija mogu iskoristiti navedenu opciju.