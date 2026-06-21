One su obilježile deseti dan Svjetskog nogometnog prvenstva: Evo što su radile

Deseti dan Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi donio je spoj sportskog spektakla i globalne navijačke kulture, uz prizore koji su obilježili dan na i izvan terena. I dalje pratimo navijačice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, koje turniru i atmosferu daju jednu posebnu strast i emociju.

U Houstonu je posebnu pažnju privukla utakmica skupine F između Nizozemske i Švedske (5-1 za Oranje), kojoj su prisustvovali i članovi nizozemske kraljevske obitelji – kralj Willem-Alexander, kraljica Máxima i princeza Ariane koja ima 19 godina. Njihova prisutnost dodatno je naglasila važnost susreta, koji je pratila iznimno glasna i šarena atmosfera na tribinama.

Na stadionu i u fan zonama širom grada mogle su se vidjeti navijačice iz svih dijelova svijeta, od Latinske Amerike do Azije i Europe. Posebnu emociju donijele su navijačice Curaçaa, koje su slavile povijesni bod svoje reprezentacije na Mundijalu. Trenutak koji je za djevojke iz Curacaa bio više od sporta, simbol velikog međunarodnog iskoraka.

Ekvadorske navijačice još su jednom pokazale prepoznatljivu strast i energiju, pretvarajući fan zone u more boja, pjesme i bubnjeva. Japanske navijačice, poznate po svojoj disciplini i kulturnom pristupu navijanju, privukle su pažnju svojim urednim i organiziranim načinom praćenja utakmica, kao i navijačkim dekoracijama na sebi, dok su švedske navijačice ispunili dio tribina hladnokrvnim, ali intenzivnim navijanjem koje je pratilo svaku akciju njihove reprezentacije. Njihova ljepota nije mogla proći neopaženo, isto tako...

U jednom od kadrova iz fan zone zabilježen je i opušten trenutak navijačice koja se smijala fotografu tijekom snimanja, dok je u pozadini dominirala velika čaša piva. Tipičan prizor festivalske atmosfere koja prati Svjetsko prvenstvo.

Neizostavan dio turnira bile su i njemačke navijačice, koji su tradicionalno u velikom broju pratile svoju reprezentaciju, dodatno naglašavajući europsku navijačku prisutnost na američkom tlu.

Deseti dan SP-a još jednom je potvrdio ono što ovaj turnir čini posebnim. Spoj sporta, putovanja, kulture, ljepote koju žene nose i emocija koje nadilaze granice i same stadione.