Hrvatska navijačica plijeni pažnju u Dallasu: 'Muža sam ostavila kući'

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik odabranicima Zlatka Dalića u 1. kolu skupine L je Engleska. Utakmica je na rasporedu od 22:00 po našem vremenu u Dallasu.

Hrvatski i engleski navijači okupirali su Dallas i cijeli dan se navija, šeta, ljudi se zabavljaju, pjevaju i piju, a tu i tamo se pojavi netko tko privuče posebnu pažnju. U tome su uspjele dvije hrvatske navijačice koje je snimio fotoreporter Pixsella Sanjin Strukić.

Dvije su djevojke izradile posebnu zastavu u hrvatskim kockicama, a na njoj stoji poruka jedne od njih svome mužu. "Oprosti dušo što sam propustila tvoj rođendan. Volim te!". Hrvatska je navijačica sa svojom prijateljicom stigla u Dallas, a očito je tu došla bez svog muža koji je ostao u Los Angelesu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ostavila sam ga u LA-u. Imala sam samo jednu ulaznicu, žao mi je", kazala je hrvatska navijačica koja je poručila svome mužu da ga voli.