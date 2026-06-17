FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA KRALJICA /

Hrvatska navijačica plijeni pažnju u Dallasu: 'Muža sam ostavila kući'

Dvije su djevojke izradile posebnu zastavu u hrvatskim kockicama, a na njoj stoji poruka jedne od njih svome mužu

17.6.2026.
20:29
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik odabranicima Zlatka Dalića u 1. kolu skupine L je Engleska. Utakmica je na rasporedu od 22:00 po našem vremenu u Dallasu

Hrvatski i engleski navijači okupirali su Dallas i cijeli dan se navija, šeta, ljudi se zabavljaju, pjevaju i piju, a tu i tamo se pojavi netko tko privuče posebnu pažnju. U tome su uspjele dvije hrvatske navijačice koje je snimio fotoreporter Pixsella Sanjin Strukić.

Dvije su djevojke izradile posebnu zastavu u hrvatskim kockicama, a na njoj stoji poruka jedne od njih svome mužu. "Oprosti dušo što sam propustila tvoj rođendan. Volim te!". Hrvatska je navijačica sa svojom prijateljicom stigla u Dallas, a očito je tu došla bez svog muža koji je ostao u Los Angelesu

Hrvatska navijačica plijeni pažnju u Dallasu: 'Muža sam ostavila kući'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ostavila sam ga u LA-u. Imala sam samo jednu ulaznicu, žao mi je", kazala je hrvatska navijačica koja je poručila svome mužu da ga voli.

Hrvatska navijačica plijeni pažnju u Dallasu: 'Muža sam ostavila kući'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska NavijačicaDallas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike